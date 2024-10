Morte di Stefano Dal Corso in carcere, dall’autopsia segni “compatibili con lo strangolamento” Sono stati presentati in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alcuni elementi emersi dall’autopsia sul corpo di Stefano Dal Corso, morto in carcere a Oristano nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati presentati in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati alcuni elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Stefano Dal Corso, morto in carcere a Oristano nel 2022. Sono due le principali novità che arrivano dai risultati degli esami sul cadavere: sono emerse tracce di dna diverso da quello di Stefano e, in secondo luogo, ci sono segni compatibili tanto con l'impiccagione che con lo strangolamento.

Il 12 ottobre 2022 Stefano Dal Corso viene trovato morto all'interno della sua cella con un lenzuolo stretto al collo. La famiglia, tuttavia, non ha mai creduto alla tesi del suicidio e ha chiesto di poter effettuare un'autopsia. Una richiesta accordata dai giudici dopo ben otto istanze presentate dai legali.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Camera l'avvocata Armida Decina ha spiegato che l'esame autoptico si è rivelato estremamente complicato, perché il corpo, "pur ben conservato, era chiaramente ormai in uno stato di putrefazione e di deterioramento".

Il primo elemento riscontrato è legata alla causa del decesso: "È sbagliato affermare che Stefano sia morto a causa della rottura dell'osso del collo, poiché l'osso del collo era integro", ha spiegato Decina. L'autopsia, inoltre, permette di rilevare elementi compatibili tanto con l'impiccamento atipico quanto con lo strangolamento. Gli elementi che permetterebbero di accertare se si tratta di strangolamento è l'analisi dei polmoni, "ma a distanza di tutto questo tempo i polmoni erano putrefatti e quindi non è stato possibile analizzarli".

Un altro risultato dell'autopsia è legato alla presenza di altri dna: "L'esame ha individuato la presenza sul lenzuolo di tracce ematiche e di dna diverso da quello di Stefano. Gli esperti parlano di altro o di altri dna. A seguito di questo nuovo elemento ho chiesto alla procura di predisporre la comparazione tra il dna rinvenuto con quello delle persone che effettivamente il 12 ottobre avevano preso contatto con il lenzuolo trovato intorno alla gola di Stefano. A questa istanza ancora non ho trovato riscontro".