video suggerito

Morta dopo la rinoplastica a Roma, chi sono i medici indagati con 21mila followers su Tik Tok La procura indaga sui due medici titolari dell’ambulatorio in cui è stata operata Margaret Spada, la 22enne siciliana arrivata da Lentini a Roma e morta dopo una rinoplastica. Noti sul web, vantano oltre 20mila followers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Margaret Spada aveva 22 anni ed è morta il 7 novembre scorso dopo essere stata sottoposta ad un intervento al naso in un ambulatorio di Roma. Era arrivata dal fidanzato dalla Sicilia, da Lentini, in provincia di Siracusa. Ha raggiunto l'ambulatorio nel quadrante di Roma sud ovest, fra Laurentina e l'Eur lo scorso 4 novembre, poi è stata male: trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, ha perso la vita dopo tre giorni di agonia.

Aveva conosciuto l'ambulatorio tramite i social network e aveva fissato un un appuntamento. Per quanto accaduto, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. A finire nel registro degli indagati i due titolari dello studio, due medici chirurghi, padre e figlio, noti sui social network, con profili seguiti da decine di migliaia di utenti. Quello su Tik Tok, oggi chiuso, ne vanta più di 21mila.

L'ambulatorio in cui è stata effettuata la rinoplastica

L'ambulatorio, secondo quanto riportano i social, avrebbe sede anche in Brasile e a Latina, mentre uno dei due medici sembra che lavori anche a Milano. Non ci sarebbe, però, nessuna insegna o targa fuori dall'edificio che ospita l'ambulatorio, oggi sotto sequestro, secondo quanto trapela dagli accertamenti di queste ore. I Nas, che si stanno occupando delle indagini, non avrebbero trovato neppure i documenti che fanno riferimento all'operazione: non pervenute la cartella clinica o la registrazione della rinoplastica, neppure l'attestazione sul consenso informato sottoscritto dalla ragazza.

Leggi anche Muore dopo intervento nello studio famoso su TikTok: ci sono dei limiti per la pubblicità social dei medici

I trattamenti sponsorizzati sui social e su TikTok: così Margaret Spada ha conosciuto i medici

La ventiduenne è arrivata a Roma da Lentini, in Sicilia, per sottoporsi ai trattamenti scovati sui social network, sponsorizzati dai due medici con immagini e video promozionali e video di influencer, alcune delle quali a loro volta note, che hanno raccontato la loro esperienza con questo genere di interventi. Rinofiller, ma non solo: filler alle labbra, liposuzioni, blefaroplastica, biostimolazioni e altri trattamenti al collagene, alle macchie cutanee e cicatrici.

"Oddio, bellissime", dice con enfasi una cliente sottoposta ad alcuni dei trattamenti messi a disposizione dall'ambulatorio. "Guarda mamma, mi ha fatto un capolavoro", esulta un'altra.