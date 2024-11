video suggerito

Dalla Sicilia a Roma per un intervento al naso, Margaret muore a 22 anni: "L'autopsia chiarirà la causa" È giallo sulla morte di Margaret Spada, 22 anni di Lentini (Siracusa): la ragazza si era recata in una clinica a Roma per sottoporsi ad un intervento di rinoplastica ma sarebbe deceduta subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale. Disposta l'autopsia.

A cura di Ida Artiaco

Era partita dalla Sicilia alla volta di Roma dove avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento di rinoplastica in una clinica. Ma prima dell'operazione il suo cuore ha smesso di battere. È giallo sulla morte di Margaret Spada, 22enne originaria di Lentini (Siracusa), che sarebbe deceduta subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale eseguita in un ambulatorio di un centro medico estetico della Capitale. Trasferita in ospedale, i tentativi dei sanitari di salvarla si sono rivelati inutili.

Sono in corso le indagini della polizia giudiziaria per accertare quanto accaduto. I carabinieri del Nas di Roma avrebbero sequestrato documenti e farmaci somministrati per l'anestesia locale. Decisiva sarà l'autopsia, disposta dalla procura, per capire le cause della morte della 22enne.

Il legale della famiglia della giovane, Alessandro Vinci, ha dichiarato alla stampa locale che "l'autopsia chiarirà le cause del decesso", aggiungendo: "La famiglia di Margaret Spada è chiusa in un profondo silenzio. In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo. Sarà l’autopsia a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della giovane".

Sempre la procura ha avviato un'inchiesta con l'ipotesi di reato per omicidio colposo. Sotto choc tutta la comunità di Lentini, dove il papà di Margaret è molto conosciuto: Giuseppe Spada è infatti dirigente della Leonzio 1909 ed ex consigliere comunale. Il club sportivo su Facebook ha scritto: "La Leonzio 1909 Futsal partecipa al dolore della famiglia di Giuseppe Spada, già presidente onorario e dirigente della Sicula Leonzio, per la prematura perdita della figlia Margaret".