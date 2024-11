Margaret Spada morta a 22 anni dopo una rinoplastica: si indaga sul medico conosciuto su Tik Tok

video suggerito

È arrivata a Roma da Lentini, in provincia di Siracusa in Sicilia, il 4 novembre scorso, per sottoporsi ad una rinoplastica, un trattamento estetico al naso. Ma qualcosa non è andato come avrebbe dovuto e la ventiduenne Agata Margaret Lentini ha perso la vita, dopo tre giorni di agonia. Aveva scelto di farsi operare nella capitale dopo aver visto un annuncio su Tik Tok di un medico che lavora in un ambulatorio specializzato in Medicina estetica proprio nella capitale, fra Laurentina e l'Eur, oggi posto sotto sequestro dai Nas di Roma, che stanno passando al vaglio le cartelle cliniche.

A causare la morte della giovane potrebbe essere stata l'anestesia effettuata prima di sottoporsi all'operazione, nel frattempo continuano gli accertamenti degli inquirenti: il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del chirurgo, Da chiarire eventuali responsabilità da parte dello studio.

Margaret Lentini morta durante un intervento al naso: cosa è successo

Scrollando con il telefonino si era trovata davanti un'inserzione (cioè un contenuto pubblicitario) su Tik Tok, così aveva deciso di fissare un appuntamento, con successiva operazione al naso. Da Lentini, la sua cittadina della Sicilia, Margaret Spada era arrivata a Roma insieme al suo fidanzato, per sottoporsi all'intervento di rinoplastica. Al termine dell'operazione, però, è uscita dallo studio incosciente ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove è arrivata in condizioni critiche.

Così è stata ricoverata d'urgenza e trasferita in rianimazione, non si è più ripresa: presto i medici sono stati costretti a dichiararne la morte cerebrale. Ha perso la vita tre giorni dopo, giovedì 7 novembre 2024.

Le indagini in corso

Secondo quanto dichiarato dalla famiglia della ventiduenne, tramite l'avvocato Alessandro Vinci, la giovane era in salute: "Nessuna patologia che necessitasse terapia o malesseri costanti". A chiarire le cause della morte di Margaret Spada sarà l'autopsia, immediatamente disposta dagli inquirenti che stanno cercando di chiarire anche nello specifico a quale trattamento è stata sottoposta la ragazza e il genere di anestesia praticata, se locale o più invasiva. Potrebbe essersi trattato di un'allergia oppure di qualche sostanza somministrata che si è rivelata fatale.

Come anticipato, sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo per verificare eventuali responsabilità da parte del medico, conosciuto dalla giovane su Tik Tok, o dell'ambulatorio, oggi posto sotto sequestro dai Nas. Il fidanzato della giovane, che l'aveva accompagnata a Roma, sarà presto ascoltato dagli inquirenti, mentre i genitori sono rientrati in Sicilia con la salma.

Il cordoglio del comune siciliano

Figlia di Giuseppe Spada, ex consigliere comunale e dirigente di una squadra di calcio a 5 nella zona, non ha tardato ad arrivare il cordoglio della comunità del comune siciliano. "Il Presidente, unitamente all’intero Consiglio Comunale, partecipano al dolore del Signor Giuseppe Spada, già Consigliere Comunale di Lentini, per la prematura perdita della figlia Agata Margaret", fa sapere con una nota il Presidente del Consiglio Comunale, l'Avvocato Alessandro Vinci.