Morsi e calci alla compagna, poi la minaccia con un coltello: 37enne salvata dalla suocera L’anziana, allettata e impossibilitata a muoversi, ha chiamato il 112 spiegando che il figlio voleva ammazzare la compagna.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

L'ha insultata, presa a calci e morsi. Poi ha preso un coltello, e ha cominciato a minacciarla di morte. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato dopo che ha dato in escandescenze massacrando di botte la compagna. A chiedere aiuto è stata la madre dell'uomo: quando ha visto la nuora in difficoltà, temendo il peggio, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, quando gli agenti sono arrivati l'uomo ha minacciato anche loro, puntandogli contro un coltello. "Vi ammazzo tutti quanti", ha urlato. I poliziotti lo hanno bloccato, non senza difficoltà, e ammanettato. Ma anche dentro la volante ha dato in escandescenze, prendendo a calci e pugni le portiere e sputando agli agenti.

L'episodio è accaduto venerdì sera in via delle Rondini, al Casilino. L'uomo, che da tempo era violento con la compagna, per l'ennesima volta aveva cominciato a picchiarla. Invano la madre, allettata e impossibilitata a muoversi, aveva provato a chiamarlo, per convincerlo a smetterla di perseguitare la nuora. Lui però ha preso un coltello e ha iniziato a brandirlo verso la 37enne. "All'improvviso si è accesa una discussione per futili motivi – ha spiegato l'anziana ai poliziotti- la situazione è precipitata in pochissimi minuti. Volevo aiutarla, ma sono immobilizzata a letto. Ho provato a calmarlo ma non ascoltava neanche quello che stavo dicendo. Quando si è armato di coltello ho capito che non c'era più tempo e ho chiamato subito i soccorsi". La donna è stata portata in ospedale, fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Il 58enne, invece, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti, aggressione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.