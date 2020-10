Un bambino che frequenta la scuola elementare Montessori di piazzale Adriatico è risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto dichiarato a Fanpage.it dal papà di due bambini che frequentano l'istituto, sarebbero quattro le classi messe in quarantena. Si tratta di alunni e insegnanti che sono entrati in contatto con il piccolo, e che rimarranno in isolamento fino a che non sarà effettuato il tampone, come da prassi in questi casi. Non sono note le condizioni del bambino positivo, né se sia asintomatico o meno. La scuola ha contattato i genitori degli alunni: al momento non si ha notizia di altri piccoli positivi al coronavirus, per aspettare i risultati definitivi dei tamponi bisognerà aspettare i prossimi giorni.

Nelle scuole meno del 10% dei casi di coronavirus

Secondo quanto dichiarato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i casi nelle scuole sarebbero meno del 10% e tutti con link esterni all'ambito scolastico. "Un ringraziamento agli operatori scolastici, agli studenti, e al personale scolastico per come si sta gestendo la situazione negli istituti", ha commentato D'Amato. Da quando è iniziata la scuola si sono verificati diversi casi di coronavirus all'interno delle classi ma finora, a parte il caso del liceo Bertrand Russell con sedici positivi, non si sarebbe verificato nessun cluster. E al fine di mantenere la situazione ancora di più sotto controllo, da lunedì le autorità sanitarie hanno cominciato i test salivari nelle scuole. Obiettivo, valutare più di 800mila studenti.

Oltre mila i casi nel Lazio

Al momento sono oltre 8mila i casi di coronavirus nel Lazio. Un'impennata che si è avuta nelle ultime settimane dopo i rientri dalle vacanze, con diversi casi importati nella regione. Per questo la Regione Lazio ha adottato un inasprimento delle misure, come la mascherina obbligatoria nel Lazio tutto il giorno.