Mistero ad Anzio, trovata una mandibola umana con dente d’oro sulla spiaggia

A cura di Enrico Tata

Misterioso ritrovamento sulla spiaggia di Lavinio-Lido di Enea sul litorale di Anzio, a sud di Roma. Stando a quanto si apprende, un passante ha chiamato il 112 dopo aver trovato una parte di mandibola umana, probabilmente trasportata dalle onde del mare sulla spiaggia. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Anzio. La mandibola è stata sequestrata e trasportata all'obitorio di Tor Vergata per accertamenti tecnici. Per il momento non è stata fatta ancora chiarezza sullo strano ritrovamento.

Sulla mandibola, stando a quanto si apprende, ci sarebbe anche un dente d'oro. L'ipotesi più probabile è che si tratti di resti di una persona annegata, forse un migrante. Saranno i medici dell'Istituto di Medicina Legale del policlinico di Tor Vergata a fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Sulla spiaggia di Fregene, a nord di Roma, il 28 dicembre scorso è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Il corpo apparteneva a un uomo di circa 60 anni. A dare l'allarme è stato, anche in quel caso, un passante. Quest'ultimo ha visto il corpo in avanzato stato di decomposizione sulla battigia e ha chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della guardia costiera e sulla vicenda ha indagato la procura di Civitavecchia. Se la mandibola trovata ad Anzio ha la particolarità di avere attaccato un dente d'oro, sul corpo trovato a Fregene sono stati trovati soldi in contanti nascosti in un calzino. La salma è stata sequestrata dalle forze dell'ordine ed è stata trasportata all'obitorio del cimitero del Verano a Roma per l'esame autoptico.