Mistero a Frosinone: un uomo ferito con due colpi di fucile nella notte I medici del pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone hanno trasferito l’uomo in sala operatoria e hanno rimosso i proiettili, poi hanno chiamato le forze dell’ordine.

A cura di Enrico Tata

Ferito con due colpi di arma da fuoco, per la precisione un fucile. Queste le condizioni in cui è arrivato nella notte un uomo al pronto soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. I medici lo hanno trasferito in sala operatoria e hanno rimosso i proiettili, poi hanno chiamato le forze dell'ordine. Il fatto, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto in un paese della provincia di Frosinone, ma non sono stati forniti altri dettagli. Sconosciuti anche i motivi per cui l'uomo, che non è in pericolo di vita, è stato ferito con due colpi di fucile.