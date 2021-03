Minaccia l’ex moglie e le manda foto di una pistola per spaventarla: denunciato

L’uomo aveva tentato il suicidio pochi giorni prima ed era stato salvato dai carabinieri. Da tempo continuava a minacciare l’ex moglie e recentemente le aveva mandato la foto di una pistola per spaventarla: lei si era presentata alla forze dell’ordine per raccontare l’accaduto e lui è stato rintracciato dai militari per essere denunciato.