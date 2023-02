Minaccia l’ex moglie e dà fuoco alla sua automobile: a processo un 64enne Ha insultato e minacciato l’ex moglie, più volte ha danneggiato la sua automobile, fino a darla alle fiamme: il 64enne rinviato a giudizio il prossimo 3 luglio.

A cura di Beatrice Tominic

Perseguitava l'ex moglie con messaggi e telefonate, la minacciava e la molestava. Più volte ha anche danneggiato la sua automobile, trovandola in sosta alla posta e sotto casa, fino a darle fuoco. Nei confronti dell'uomo, 64enne residente a Veroli, comune a poco più di dieci chilometri di distanza, si è tenuta la prima udienza del processo: rinviato a giudizio, la prossima udienza si terrà il 3 luglio prossimo. Nel frattempo, però, è stata confermata la misura di divieto di avvicinamento alla ex, come si legge su Ciociaria Oggi.

Minacce, persecuzioni e i danni all'automobile

Messaggi e telefonate per minacciarla e molestarla: questo il comportamento dell'uomo nei confronti dell'ex moglie, residente a Ceccano, ad una ventina di chilometri dalla cittadina in cui vive il 64enne. Allo stalking, però, si sono aggiunti anche episodi di danneggiamento all'automobile della donna.

Un primo episodio, secondo le accuse, è avvenuto quando il veicolo si trovava parcheggiato davanti all'ufficio postale di Ceccano. Qui l'uomo avrebbe ricoperto di olio l'automobile e avrebbe causato dei graffi allo sportello del bagagliaio, alla fiancata e al cofano.

In un'altra occasione, quando si trovava in sosta davanti all'abitazione della donna, avrebbe dato fuoco all'automobile: le fiamme, inoltre, sarebbero state appiccate anche nella siepe del giardino di casa utilizzando materiali plastici.

La denuncia e il processo

A seguito di questo comportamento, la donna si è trovata a vivere in un forte stato di ansia, spaventata dagli atteggiamenti dell'ex per se stessa e i suoi familiari, primo fra tutti il figlio. Così si è rivolta alle forze dell'ordine: il 64enne dovrà rispondere delle sue azioni in tribunale e difendersi dalle accuse di minacce e danneggiamento a seguito di incendio. Dopo una prima udienza venerdì scorso, l'uomo è stato rinviato a giudizio: la prossima si terrà il 3 luglio, nel tribunale di Frosinone.