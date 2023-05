Minaccia la moglie con un coltello alla stazione di servizio: i passanti chiamano i carabinieri I carabinieri hanno raggiunto il posto in breve tempo: nei confronti dell’uomo, è scattata una denuncia a piede libero per maltrattamenti, lesioni e minacce.

Si trovavano in un'area di servizio, quando hanno iniziato una violenta lite: ad un certo punto lui ha estratto un coltello e ha iniziato a minacciare la moglie con l'arma. È successo in una stazione di servizio a ridosso della via Salaria, nel reatino, verso la zona industriale di Rieti Cittaducale. Alcune persone che si trovava nella stessa area di servizio al momento delle minacce, hanno immediatamente chiamato i carabinieri che in breve tempo hanno raggiunto il luogo, hanno fermato e denunciato l'uomo.

Cosa è successo alla stazione di servizio

Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il Messaggero, la segnalazione è stata inviata quando l'uomo ha iniziato a minacciare la compagna agitandole davanti un coltello. Con loro, poco distanti dalla stazione di servizio, anche alcune persone che hanno assistito alle minacce da parte dell'uomo. È stato proprio qualcuno, fra loro, ad avvicinarsi provando a calmare l'uomo, intervenendo affinché la situazione non degenerasse. Poco dopo, però, sono stati minacciati anche loro. Poco prima che il marito iniziasse ad agitare il coltello contro la moglie, i due stavano litigando: i carabinieri stanno indagando sulle cause che hanno fatto scattare il diverbio.

L'intervento dei carabinieri

Subito dopo aver calmato l'uomo, i militari hanno portato i due al comando provinciale di Rieti. La donna è stata sottoposta ai controlli medici: sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati proprio per questa ragione anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura la donna. A seguito del controllo, sulla ragazza sarebbero state rinvenute delle lesioni provocate durante il litigio.

I carabinieri hanno poi provveduto a denunciare a piede libero con l'ipotesi dei reati di maltrattamenti, lesioni e minacce, di cui dovrà rispondere all'autorità giudiziaria locale presso il tribunale di Rieti.