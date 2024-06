video suggerito

Minaccia il titolare con una siringa piena di sangue: farmacia rapinata due volte in pochi giorni Un 43enne è finito in carcere per rapina, dopo due colpi in pochi giorni nella stessa farmacia a Centocelle. Ha minacciato il titolare con una siringa.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Datemi i soldi o vi ferisco con questa siringa piena di sangue". Sono le parole che avrebbe pronunciato un quarantatreenne romano, tossicodipendente e già noto alle forze dell’ordine, che ha compiuto due rapine nella stessa farmacia nell'arco di pochi giorni. Ad essere presa di mira è un'attività commerciale in via delle Palme, zona Centocelle, nella periferia Est di Roma. Nei suoi confronti i carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Rebibbia, per il reato di rapina, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I fatti si riferiscono a due episodi, il primo sarebbe accaduto il 27 dicembre 2023, quando l'uomo è entrato nella farmacia a volto scoperto, minacciando il titolare appunto con una siringa contenente presumibilmente sangue, a suo dire infetto, chiedendogli di consegnargli l'incasso ed è scappato a piedi con 300 euro. La seconda rapina risale invece al 17 gennaio scorso, quando lo stesso uomo, sempre a volto scoperto, è entrato nell’attività commerciale, chiedendo al titolare: "Mi riconosci, vero?".

Per il farmacista è stato un incubo, vedendosi nuovamente minacciato con una siringa, come la volta precedente. In quel frangente si è portato via 350 euro ed è fuggito, facendo perdere almeno per un po' le proprie tracce. Il titolare della ha sporto denuncia ai carabinieri e sono partite le ricerche dei militari della Stazione di Roma Centocelle. Lo hanno individuato grazie alla descrizione fornita dal titolare e dalle immagini di videosorveglianza, attraverso gli accertamenti in banche dati e di individuazione fotografica.