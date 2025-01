video suggerito

Minaccia di morte un medico con un paio di forbici: "Ti sparo in testa, ho parenti nel clan Spada" Il paziente che ha aggredito il medico dell'ospedale Grassi di Ostia ad agosto 2023 è stato condannato a sette mesi di reclusione per tentata violenza privata e lesioni personali aggravate.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sette mesi di reclusione per tentata violenza privata e lesioni personali aggravate è la condanna che il giudice ha stabilito nei confronti di un uomo di trentadue anni, per aver minacciato con un paio di forbici e aggredito un medico dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia l'11 agosto del 2023.

Sul caso hanno indagato gli agenti del X Distretto Lido di Roma coordinati dalla Procura. Secondo quanto ricostruito in sede processuale come riporta La Repubblica al momento in cui sono accaduti i fatti erano circa le ore 10, il trentaduenne oggi imputato si trovava all'ospedale di Ostia, dove doveva essere operato. Un'infermiera, testimone dell'accaduto, ha spiegato di aver udito delle urla provenire dal corrioio del reparto. Il paziente però è andato in escandescenze per i tempi d'attesa a suo dire troppo lunghi e ha minacciato il medico dicendogli frasi come: "Ti ammazzo, ti sparo in testa. Ho parenti tra la famiglia Spada, ti faccio passare un brutto momento".

E ancora: "Do fuoco all'ospedale". Il paziente, sempre secondo la ricostruzione, avrebbe tentato di farsi del male da solo, "colpendo più volte il capo contro il muro, per simulare una violenza da parte del medico". L'imputato sarebbe inoltre riuscito a prendere una forbice chirurgica che stava su un carrello, puntandola contro il medico e minacciando di ucciderlo. Il chirurgo ha provato a togliergliela dalle mani. Il dottore si è sentito male e a seguito dell'episodio ha avuto una prognosi di un mese per un disturbo post traumatico da stress a seguito di aggressione.