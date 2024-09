Minaccia di morte la compagna e la colpisce alla testa: arrestato un 47enne a Roma

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Tor Bella Monaca a Roma dove una donna di trentasettenne anni ha sporto denuncia nei confronti del compagno di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per i reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

La donna, convivente del quarantasettenne, ha raccontato ai carabinieri di subire maltrattamenti da almeno una decina di anni. La denuncia è arrivata lo scorso pomeriggio, dopo che l'uomo, minacciandola di morte, l'ha colpita alla testa.

Le violenze e i maltrattamenti da 10 anni

"Aiuto, mi ha colpito alla testa", un impatto violento quello segnalato ai carabinieri dalla trentasettenne. I militari hanno immediatamente raggiunto il luogo segnalato dalla trentasettenne, che è stata subito accompagnata dal personale del pronto soccorso sanitario nel vicino ospedale del policlinico Casilino, dove è stata visitata ed rimasta in osservazione, fortunatamente non in pericolo di vita.

Una volta raggiunta all'ospedale, i carabinieri hanno ascoltato il racconto della donna che ha spiegato di subire violenze, sia verbali che fisiche, da circa dieci anni da parte del compagno, connesse al suo abuso di sostanze stupefacenti e una morbosa gelosia. Ma che, negli ultimi tempi, gli episodi, sono stati sempre più violenti e frequenti, con lesioni, contusioni mai refertati. Avrebbe spesso riportato danneggiamenti all'interno dell'abitazione e avrebbe ricevuto pesanti minacce di morte, mai denunciate.

L'arresto del quarantasettenne

Una volta acquisita la denuncia, i carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno potuto procedere e arrestare il quarantasettenne, trasferito nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto la permanenza in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate.