Minaccia con un coltello parroci e fedeli di consegnargli soldi davanti alle chiese: arrestato

A cura di Alessia Rabbai

Infastidiva parroci e fedeli di due chiese del centro storico di Roma minacciandoli con un coltello e si sdraiava tra i banchi rubando soldi. I carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno arrestato e portato in carcere un uomo di cinquantatré anni senzatetto, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. I militari hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminati del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica.

Alcol e droga davanti all'ingresso delle chiese

La misura è scatatta dopo la denuncia fatta da una delle vittime dalla quale un mese fa sono partite le indagini dei militari dell'Arma, coordinati dalla Procura. I carabinieri hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza, fatto dei servizi mirati di osservazione, controllo e pedinamento e ascoltato alcuni testimoni. Secondo quanto è emerso il cinquantatreenne infastidiva da tempo parroci e fedeli che frequentavano due chiese del centro storico, la chiesa di Santa Lucia del Gonfalone nel rione Regola e la chiesa di Santa Maria in Vallicella in via del Governo Vecchio. Trascorreva molto tempo davanti all’ingresso bevendo alcol e assumendo droga.

Rubava soldi ai fedeli e li minacciava con un coltello

Il cinquantatreenne entrava dentro le chiese e si sdraiava tra i banchi, cercando di rubare soldi e altri oggetti di valore alle persone raccolte in preghiera, approfittando che fossero concentrate con lo sguardo verso il tabernacolo oppure mentre erano in fila per la comunione. L'uomo spaventava le vittime dei furti minacciandole con un coltello per farsi consegnare il denaro, dicendo appunto di non avere paura nei confronti delle forze dell’ordine, anche se lo avessero arrestato perché non aveva nulla da peredere. I carabinieri al termine delle indagini hanno arrestato il cinquantatreenne e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.