video suggerito

Minacce di morte ai genitori e coltello puntato in gola: arrestato un 33enne I militari della stazione di Tor Bella Monaca sono arrivati presso un’abitazione di via San Biagio Platani, dove un uomo di 66 anni e una donna di 68 anni hanno denunciato il figlio per le innumerevoli violenze subite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continue violenze fisiche e minacce di morte ai genitori con un coltello puntato alla gola. Di questo è accusato un ragazzo di 33 anni, che dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti dei genitori. Stando a quanto ricostruito, i carabinieri sono stati avvisati con una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze 112. I militari della stazione di Tor Bella Monaca sono arrivati presso un'abitazione di via San Biagio Platani, dove un uomo di 66 anni e una donna di 68 anni, il primo di nazionalità marocchina e l'altra di nazionalità egiziana, hanno denunciato il figlio per le innumerevoli violenze subite.

Il ragazzo è stato arrestato. Stando a quanto si apprende, il comportamento violento di quest'ultimo aveva l'obiettivo soprattutto di ottenere denaro in contanti dai genitori. Il padre e la madre, minacciati e terrorizzati, non potevano fare altro che esaudire tutte le richieste del 33enne.

Le due vittime, hanno riferito i carabinieri, hanno raccontato di aver già chiesto in passato l'intervento delle forze dell'ordine a causa del comportamento del figlio, ma hanno anche aggiunto di non aver mai voluto formalizzare una denuncia nei suoi confronti. Dopo l'ennesima minaccia, però, i genitori hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri e di andare fino in fondo.

Dopo aver raccolto gravi e importanti indizi di colpevolezza nei confronti del ragazzo, i carabinieri hanno arrestato il 33enne d'intesa con gli inquirenti della procura di Roma e lo hanno accompagnato presso il carcere di Regina Coeli. L'arresto è stato in seguito convalidato dal gip. Stando a quanto ricostruito, l'accusato è già noto alle forze dell'ordine e senza occupazione.