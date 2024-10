video suggerito

Migliaia di giocattoli pericolosi e cibo scaduto in vendita sugli scaffali: sequestri e multe Mille prodotti alimentari scaduti e 18mila articoli vari tra i quali giocattoli sono i sequestri fatti dalla Guardia di Finanza di Latina, perché potenzialmente pericolosi per la salute. I controlli sono scattati in vari negozi per la tutela del consumatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

I controlli dei militari della Guardia di Finanza

Cibo e bevande e giocattoli potenzialmente pericolosi per la salute. Sono circa mille i prodotti alimentari scaduti e 18mila gli articoli vari che i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Latina hanno sequestrato. I finanzieri hanno fatto una serie d'interventi, per intensificare i controlli, con lo scopo di tutelare il mercato, la sicurezza dei prodotti e la salute dei consumatori. I titolari delle attività commerciali controllate hanno ricevuto una sanzione di tremila euro.

Le fiamme gialle del Gruppo di Latina hanno controllato alcune attività commerciali del posto, scoprendo varie irregolarità. Le verifiche hanno portato al sequestro amministrativo di circa mille prodotti alimentari scaduti e 18mila articoli vari, tra i quali giocattoli, potenzialmente pericolosi per la salute. In un negozio di alimentari che vendeva prodotti etnici i militari hanno trovato merce scaduta sugli scaffali, che sarebbe potuta finire nelle mani dei clienti.

Tra il cibo in vendita che riportava una data di scadenza ormai passata c'erano ad esempio bevande, cibi in scatola, sottaceti, farine varie, pasta, ortaggi sottovuoto, infusi diversi e conserve varie. Su parte della merce in vendita mancavano la scadenza oppure le informazioni minime obbligatorie per legge, che si riferiscono alla presenza di materiali o sostanze pericolose per la salute, violando le disposizioni contenute nel Regolamento dell’Unione Europea n. 1169/2011 e del D.Lgs. n.206/2005.

In un negozio di casalinghi invece i finanzieri hanno trovato e sequestrato circa 18mila articoli per la casa e giocattoli che non avevano il marchio CE e le avvertenze specifiche per la sicurezza dei bambini, come previste dal D.Lgs. n.54/2011. I militari lo hanno segnalato agli uffici competenti e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone – Latina.