Michelle Causo, uccisa e gettata in un carrello: il killer chiede il giudizio abbreviato Ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato il presunto killer di Michelle Causo, uccisa a Roma e gettata in un carrello della spesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il presunto killer di Michelle Maria Causo, uccisa e gettata in un carrello della spesa a Roma, quartiere Primavalle, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. I pm avevano ottenuto il giudizio immediato, con il gip che aveva fissato la prima udienza per domani, ma alla luce della richiesta presentata dagli avvocati del giovane, il giudice ha riprogrammato l'appuntamento in tribunale per il prossimo 21 febbraio.

In sede di interrogatorio, il 17enne ha confessato l'omicidio della ragazza. La sua versione, però, non è stata ritenuta credibile dagli inquirenti. Ha detto che Michelle lo avrebbe minacciato per motivi legati a una presunta compravendita di droga e lui si sarebbe spaventato: "Vicino a me c’era un contenitore con posate, coltelli: ci ho pensato per 5 secondi. Ho cominciato ad accoltellarla che lei era di fronte a me, lei si muoveva e poi è cascata per terra. C’era sangue dappertutto. Sono stato fermo per qualche minuto a guardarla; pensavo di chiamare l’ambulanza perché aveva le convulsioni, ho preso il telefono ma non l’ho fatto".

A quel punto il ragazzo avrebbe provato a disfarsi del corpo e per cancellare le tracce: avrebbe nascosto il cadavere di Michelle all'interno di un sacco nero e poi l'ha trasportato con un carrello della spesa trovato vicino ai cassonetti. La polizia l'ha bloccato prima di potersi sbarazzare definitivamente della salma.

Lo scorso luglio quaranta ragazzini hanno violato i sigilli del sequestro e hanno distrutto l'abitazione del giovane assassino. Erano giovanissimi di età compresa tra i quindici e i diciott'anni, tra i quali anche il fidanzato minorenne della giovane uccisa. L'episodio è accaduto al termine di una fiaccolata organizzata per ricordare Michelle Causo.

Dopo aver ricevuto diverse minacce di morte, il giovane accusato di aver ucciso Michelle è stato trasferito in un altro carcere. Secondo i giudici, era a rischio pestaggio.