Metro Cipro, scale mobili si muovono al contrario: “Non c’è nessuno a cui segnalare il problema” Scale mobili al contrario sulla metro A: il video dalla stazione di Cipro segnalato da un’utente su Twitter. “Pericolo caduta, al box tutti assenti”, scrive.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora disagi sulla metropolitana di Roma: le scale mobili si muovono al contrario, ma nel box informazioni non c'è nessuno a cui segnalare il problema. Così, è arrivata la segnalazione su Twitter.

Oggi è coinvolta la linea A dove, alla stazione di Cipro, nel quartiere Trionfale, poco distante dal piazzale degli Eroi, stamattina si muoveva al contrario una delle scale mobili che portano alle banchine dove si prendono i treni. A segnalare la situazione anomala è stata un'utente su Twitter che, allegando un video, ha scritto: "Attenzione, caos: all'entrata della metro A Cipro scale mobili azionate in salita, pericolo caduta", ha avvertito. Poi ha aggiunto, facendo riferimento alla mancata possibilità di chiedere aiuto al personale dell'Atac: "Tutti assenti nel box, sono state azionate dalla mano di Dio".

Le scale mobili al contrario

Come si vede nel video postato all'interno del tweet, le scale mobili che dovrebbero portare verso la banchina, invece di scendere sono state azionate per far salire le persone dal piano inferiore verso quello superiore. Come esplicitato nella segnalazione, trovarsi a dover salire su uno dei gradini delle scale mobili quando vanno al contrario può essere molto pericoloso: riportati in brevissimo tempo al punto di partenza, si rischia facilmente di cadere.

La risposta di Atac

Nel tweet è stata taggato anche il canale ufficiale delle notizie in tempo reale sulla rete e sui servizi di Atac, Info Atac, che prontamente ha risposto: "Buongiorno, abbiamo avvisato la sala operativa, grazie per la collaborazione". Così è stata inviata una segnalazione per invertire la direzione delle scale mobili per far tornare il servizio alla normalità: prima di pubblicare la comunicazione, la donna, come ha scritto, aveva provato a rivolgersi al box informazioni della stazione metropolitana, ma non ha trovato nessuno.