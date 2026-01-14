Metro C, chiuse le fermate Mirti e Gardenie per guasto tecnico: bus sostitutivi fra Malatesta e Centocelle

Disagi per le romane e i romani che si spostano con la linea C della metropolitana. Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio 2026 un problema tecnico ha costretto l'azienda dei trasporti Atac ha modificare il servizio. Bus sostitutivi coprono la tratta tra le fermate di Malatesta e Centocelle sia nella direzione di Colosseo che di Pantano. Mentre sono state chiuse le stazioni di Mirti e Gardenie.

L'annuncio di Roma Servizi per la Mobilità è arrivato alle 8.19 e, come annunciato sul sito romamobilita.it, l'intervento di riparazione dovrebbe proseguire fino alle 12.30 di questa mattina.

Le fermate dei bus sostitutivi

Per ovviare al disagio dell'interruzione della circolazione dei treni, sono state disposte delle navette sostitutive. Queste le fermate, come indicato sul portale di Atac:

Malatesta: capolinea dei bus;

Teano: via Partenope all'altezza di via Carano, fermata 2049 dei bus / viale Partenope all'altezza via Altavilla Irpina, fermata 82434;

Mirti: via dei Castani all'altezza del civico 117 / via dei Castani all'altezza civico 68, fermata 82438;

Parco di Centocelle: via Casilina, in corrispondenza della stazione metro e del capolinea bus 105.