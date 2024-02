Incidente Metro B di Roma, muore una donna sui binari a Colosseo: corse interrotte e bus sostitutivi Una donna si è suicidata lanciandosi sui binari della metro B alla stazione Colosseo. La circolazione è sospesa tra Monti Tiburtini-San Paolo e Ionio-San Paolo e Atac ha attivato navette sostitutive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri nella stazione Colosseo durante i rilievi per il suicidio

Una donna si è suicidata lanciandosi sui binari della metro alla stazione Colosseo a Roma ed è morta sul colpo. La linea B è ferma tra Monti Tiburtini-San Paolo e Ionio-San Paolo, mentre è attiva tra Monti Tiburtini-Rebibbia e San Paolo-Laurentina. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio, intorno alle ore 10.30. Ad informare i viaggiatori Atac, che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. Durante la mattinata sono state annunciate modifiche alla circolazione dei treni, con tratta limitata per agevolare le operazioni di soccorso.

La donna che si è lanciata sui binari della Metro B a Colosseo è morta sul colpo

Secondo quanto ricostruito finora la donna che si è lanciata sotto alla metro alla fermata Colosseo della quale al momento non sono state ancora diffuse le generalità, avrebbe atteso il passaggio del treno per poi finire sui binari. Il macchinista purtroppo non è riuscito a frenare in tempo per evitarla e l'impatto è stato violento. Il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo e i soccorritori arrivati in ambulanza non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma per recuperare la salma. Presenti i carabinieri del Comando di Piazza Venezia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano sull'accaduto. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere presenti in stazione.

Metro B chiusa oggi a Roma, l'elenco dei bus sostitutivi Atac

Atac ha anche reso noto di aver attivato navette sostitutive per agevolare lo spostamento dei viaggiatori lungo la tratta della linea B della metropolitana di Roma temporaneamente interrotta, appunto tra Monti Tiburtini-San Paolo e Ionio-San Paolo. Ecco le fermate delle navette:

Sant'Agnese: corso Trieste/stazione

Libia: viale Libia/stazione

Conca d'Oro: piazza Conca d'Oro/stazione

Ionio: viale Ionio altezza via Scarpanto

Monti Tiburtini: via dei Monti Tiburtini/stazione

Quintiliani: via Tiburtina

Tiburtina: piazzale della stazione

Bologna direzione San Paolo: viale XXI Aprile e via Ravenna

Bologna direzione Ionio: viale XXI Aprile

Bologna direzione Monti Tiburtini: via Lorenzo Magnifico

Policlinico: via Giovan Battista Morgan angolo viale Regina Margherita

Castro Pretorio: via San Martino della Battaglia

Termini direzione Castro Pretorio: piazza dei Cinquecento angolo viale Nicola

Termini direzione San Paolo: area capolinea

Cavour: via Cavour/stazione

Colosseo direzione San Paolo: via dei Fori fronte stazione

Colosseo direzione Castro Pretorio: via dei Fori/stazione

Circo Massimo direzione San Paolo: piazza di Porta Capena

Circo Massimo direzione Castro Pretorio: viale Aventino

Piramide: via Ostiense/angolo piazzale Ostiense corsie laterali

Garbatella: : via Ostiense/angolo ponte Spizzichino/corsie laterali

San Paolo: viale Baldelli