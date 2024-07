video suggerito

Metro B chiusa per lavori da Castro Pretorio a Laurentina il 3 agosto: attivati bus navetta Il 3 agosto resterà chiusa la tratta Castro Pretorio – Laurentina della Metro B di Roma in entrambe le direzioni di marcia. La tratta sarà sostituita da bus navetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Metro B di Roma chiuderà nella giornata di sabato 3 agosto 2024 nella tratta Castro Pretorio – Laurentina in entrambe le direzioni di marcia. La tratta sarà sostituita da bus navetta sostitutivi. Per l'intera giornata del 3 agosto, quindi, sarà chiusa anche la fermata Roma Termini della Metro B. Resteranno regolarmente attive le tratte Castro Pretorio Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio.

Perché il 3 agosto parte della Metro B resterà chiusa

La chiusura, informa Atac, si è resa necessaria per lavori di potatura delle alberature e di verifica della rete fognaria in piazza Giancarlo Vallauri alla Garbatella, in un'area vicina alla sede ferroviaria dell'Atac. I lavori in questione non possono essere svolti in contemporanea alla circolazione dei treni della linea B della metropolitana e per questo motivo si è resa necessaria la chiusura di parte della linea.

Chiusa la Metro A da sabato 10 a domenica 25 agosto

Ricordiamo che la tratta Termini-Battistini della Metro A di Roma chiuderà da sabato 10 a domenica 25 agosto 2024. Saranno attivati anche in questo caso bus navetta sostitutivi in entrambe le direzioni di marcia. Resterà aperta, invece, la tratta Anagnina-Vittorio Emanuele, con chiusura serale alle 21 da domenica a giovedì e chiusura all'1,30 il venerdì e il sabato. Ricordiamo inoltre che attualmente sono chiuse per lavori le stazioni della Metro A di Spagna, dal 15 luglio al 3 ottobre, e di Ottaviano, dal 22 luglio al 9 settembre 2024.