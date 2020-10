in foto: Foto di Reporter Montesacro

Ultimi giorni di sole a Roma e nel Lazio. Se questa settimana ci ha regalato temperature miti e gradevoli oltre i 20 gradi e sole per gran parte della giornata, la situazione adesso sta per cambiare. Oggi e domani, infatti, sono le ultime giornate di sole della settimana: da domenica 11 ottobre, infatti, il meteo cambierà bruscamente, portando piogge e temporali in tutta la regione. Il weekend, quindi, si preannuncia praticamente spaccato a metà: da una parte il sabato, con temperature comprese tra 10 e 22 gradi, dall'altra la domenica, con calo delle temperature e temporali per gran parte della giornata.

Meteo weekend, piogge e temporali domenica 11 ottobre

A Roma sabato 10 ottobre le temperature saranno comprese tra gli 11 e i 21 gradi. Non sono previste precipitazioni, il cielo sarà sereno per la maggior parte del tempo e senza nuvole. Stessa situazione anche a Viterbo, Frosinone, Rieti e Latina, anche se Rieti si conferma la provincia con le temperature più basse di tutto il Lazio. Dopo sabato, addio sole: domenica 11 ottobre porterà con sé un drastico cambio di temperatura e tempo, con temporali dalla mattina e, nel caso di Frosinone, che si protrarranno per tutto il giorno. Unica eccezione Viterbo, dove le piogge previste sono meno intense rispetto a quelle che si abbatteranno sulla regione per tutta la giornata.

Temperature in calo e piogge

Dalla prossima settimana poi, le temperature caleranno drasticamente di dieci gradi in tutta la regione. Sono previste piogge e temporali, con picchi nella giornata di mercoledì. Il maltempo sembra proprio che caratterizzerà la prossima settimana, anche se ci saranno giornate di sole che intervalleranno quelle dove sono previste precipitazioni.