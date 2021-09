Meteo Roma e Lazio 20 settembre: oggi temperature autunnali, poi tornano i 30 gradi La giornata di oggi, lunedì 20 settembre, sarà caratterizzata dalle temperature più rigide rispetto a quelle che si sono avute nel fine settimana appena passato. A Roma il termometro arriverà fino a 26 gradi, mentre nelle altre province, come Rieti, arriverà addirittura a 22. Non sono previste piogge, il cielo sarà nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Continuano ad abbassarsi le temperature a Roma e in tutto il Lazio. Se questo fine settimana il meteo ci ha regalato degli ultimi scampoli d'estate, con il termometro arrivato fino a 30 gradi (come dimostrano le spiagge del litorale, letteralmente prese d'assalto in questo weekend di settembre), oggi le temperature cominceranno progressivamente a scendere, per iniziare a lasciare lo spazio a un clima più fresco. In particolare oggi, lunedì 20 settembre, le temperature a Roma saranno comprese tra 15 e 26 gradi. Non sono previste precipitazioni, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, che sarà caratterizzata da nubi sparse che si alterneranno a schiarite fino a sera. Le temperature sono destinate a salire nei prossimi giorni della settimana, arrivando addirittura a 28 e 30 gradi.

Meteo Lazio, a Rieti temperature fino a 22 gradi

Se a Roma oggi la giornata sarà comunque calda, diversa sarà la situazione nelle altre province del Lazio, dove in alcune zone – soprattutto nel reatino – il termometro scenderà fino ad arrivare a 22 gradi. A Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo le temperature saranno comprese tra 22 gradi (Rieti) e 25 gradi (Latina). In nessuna di queste zone sono previste piogge, anche se il cielo sarà nuvoloso, soprattutto a Latina, per tutta la giornata. I venti soffieranno dappertutto tra deboli e moderati. Come per la capitale, nei prossimi giorni le temperature cominceranno a salire nuovamente, fino ad arrivare a 29/30 gradi nel fine settimana prossimo. Per tutta la settimana non dovrebbe piovere, anche se la maggior parte del tempo il cielo sarà nuvoloso.