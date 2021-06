Dopo i violenti nubifragi che i giorni scorsi si sono abbattuti sulla capitale, oggi a Roma e nel Lazio torna il sereno. La giornata di oggi, giovedì 10 giugno, sarà caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature alte, oltre che dall'assenza di piogge e temporali. In particolare a Roma il termometro oscillerà tra 17 e 31 gradi, con picchi di caldo alle 14 fino alle 17. I venti soffieranno tra deboli e moderati. La mattina e la sera ci sarà qualche nuvola a coprire il cielo ma per il resto della giornata il sole spenderà alto senza annuvolamenti.

Sereno anche in provincia

Anche a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo il tempo sarà più o meno lo stesso di quello della capitale. A Frosinone le temperature oscilleranno tra 15 e 30 gradi per tutta la giornata, con qualche leggera precipitazione intorno alle 20. I venti soffieranno tra deboli e moderati. Minime a 17 e massime a 29 gradi a Latina, con cielo sereno per tutta la giornata. Stessa cosa a Rieti e Viterbo, dove le temperature saranno leggermente più rigide.

Domani tornano le piogge

Per la giornata di domani è invece previsto il ritorno delle piogge, anche se non dovrebbero verificarsi – a meno di cambiamenti all'ultimo – i violenti nubifragi che abbiamo visto abbattersi soprattutto su Roma nei giorni scorsi. Un acquazzone, quello che ha colpito la capitale, che ha creato danni ingenti e messo in pericolo diverse persone, in molti casi rimaste impantanate in strada. Decine gli interventi delle forze dell'ordine, centinaia le chiamate d'aiuto arrivate dai cittadini. A risentirne pesantemente, la viabilità stradale: numerosi sono gli incidenti che si sono verificati a causa del maltempo, con code lunghe chilometri e traffico in tilt.