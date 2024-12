video suggerito

Meteo Capodanno a Roma e nel Lazio, tempo stabile e alta pressione: le previsioni del 31 dicembre e 1 gennaio Cielo sereno e soleggiato, con alta pressione e temperature fino a massime di 15 gradi, sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per Capodanno il 31 dicembre e 1 gennaio 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025 registrano cielo sereno e soleggiato con alta pressione. Ciò comporta tempo bello e temperature con massime fino a 15 gradi. Come si vede dalla mappa del sito Il Meteo.it, il cielo è sereno e soleggiato o poco nuvoloso su tutto il territorio della regione e precipitazioni assenti. Si preannuncia un fine anno e un inizio 2025 all'insegna del bel tempo, un'occasione da non perdere per una gita fuori porta a Capodanno o per trascorrere la notte di San Silvestro in piazza. Vediamo nel dettaglio capoluogo per capoluogo quali sono le previsioni del meteo e le temperature nel Lazio per il 31 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025.

Tempo stabile per la notte di San Silvestro: il meteo del 31 dicembre a Roma e nel Lazio

La notte di San Silvestro, martedì 31 dicembre, le previsioni del meteo registrano tempo stabile. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo nebbia di notte, cielo coperto al mattino, cielo sereno nel pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Le precipitazioni sono assenti per l'intero arco della giornata, mentre le temperature oscillano tra minime di 4 e massime di 14 gradi e il vento soffia debole. Situazione simile sul resto del territorio del Lazio, con il tempo ovunque stabile. Foschia su Frosinone e Viterbo, dove le temperature oscillano rispettivamente tra 3 e 13 gradi e 0 e 12 gradi. Nubi sparse su Latina (valori tra 8 e 15 gradi) e cielo sereno su Rieti (tra 1 e 12 gradi).

Roma e Lazio, alta pressione e sole il 1 gennaio 2025, che tempo farà a Capodanno

Mercoledì 1 gennaio 2025 le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano alta pressione. Nel dettaglio su Roma il cielo è coperto di notte e al mattino, sereno nel pomeriggio e di sera. Le temperature in città oscillano tra 5 e 14 gradi. Tempo bello e soleggiato sugli altri capoluoghi di provincia del Lazio con i seguenti valori: tra 3 e 13 gradi a Frosinone, tra 7 e 14 gradi a Latina, tra 1 e 11 gradi a Rieti, tra 0 e 12 gradi a Viterbo.