Mercoledì i funerali di Camilla Cecconi, la giovane investita e uccisa mentre andava in chiesa I funerali di Camilla Cecconi si terranno mercoledì 28 agosto nella cattedrale al centro di Palestrina. La giovane è stata investita domenica mattina insieme a un'amica.

A cura di Natascia Grbic

Camilla Cecconi, foto da Azione Cattolica

Si terranno domani, mercoledì 28 agosto, i funerali di Camilla Cecconi, la giovane di vent'anni travolta domenica mattina verso le 11 su via Prenestina Nuova. La cerimonia funebre avrà luogo alle 15 nella cattedrale del centro di Palestrina: tantissime le persone attese per salutare un'ultima volta la ragazza, investita con un'amica mentre stava andando in chiesa. Camilla, infatti, era una catechista, e stava andando in chiesa per preparare i ragazzi alla comunione.

"La camera ardente sarà allestita presso il San Camillo, stanza n. 6, dalle 10 di domani mercoledì 28 agosto – informa la parrocchia Sacra Famiglia di Palestrina, nel dare l'annuncio dei funerali di Camilla Cecconi – Stasera 27 agosto alle ore 21:00 in parrocchia, preghiamo una veglia per l'amatissima Camilla. Il Signore ci aiuti".

"Tutta la famiglia dell’Azione Cattolica è profondamente addolorata per quanto accaduto alle nostre ragazze, rimaste coinvolte nell’incidente di domenica mattina a Palestrina – il messaggio di cordoglio dell'Azione Cattolica di Palestrina – In particolare vogliamo salutare Camilla, portata via ai suoi cari, agli amici ed a tutti noi in maniera tragica. Animatrice, volontaria, amica fedele, sempre solare e disponibile. Il gesto dell'estrema donazione di séè del tutto in linea con quella che era e che rimarrà nei nostri cuori. Il nostro abbraccio è per Andrea, Mirna ed Emilio, che vogliamo sorreggere per proseguire questo tratto di cammino terreno in attesa di poterla ritrovare in Cielo. Arrivederci, Cami…".

Camilla Cecconi stava andando in chiesa a Palestrina quando è stata travolta da un'auto guidata da una signora di 72 anni. Anche una sua amica è rimasta ferita, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Per la ragazza, invece, non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate erano gravissime e le sono state fatali.