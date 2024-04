video suggerito

Mercedes Coupé da oltre 100 mila euro smontata e abbandonata nel quartiere Trieste Nella notte, un’automobile dal valore di listino superiore a 100 mila euro è stata smontata e abbandonata senza le quattro ruote e senza la calandra, in zona Vescovio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Una Mercedes-Benz GLE Coupé con un prezzo di listino di 127 mila euro è stata smontata nella notte in via Filippo Marchetti in zona Vescovio, al limite nord-est del quartiere Trieste a Roma.

Alcune foto e un video dell'automobile sono stati pubblicati e segnalati sui social da alcuni utenti: la Mercedes è stata lasciata abbandonata in un posto di sosta senza le quattro ruote e senza la calandra, la sezione frontale della carrozzeria.

Il video pubblicato sui social

Un video della Mercedes-Benz smantellata è stato pubblicato sul gruppo pubblico Facebook "Auto moto rubate ritrova la tua auto o la tua moto" e ha immediatamente ricevuto molti commenti e reazioni. Come scrivono nel post, i diversi pezzi dell'auto sono stati rimossi con grande accortezza e non ci sono testimoni del furto. Non si conosce ancora il proprietario della Mercedes né la dinamica dell'accaduto.

Le reazioni nei commenti del video

"Dai guardate il lato positivo, il posteriore e gli interni sono stati risparmiati! Vuol dire che un pò di cuore lo hanno i ladroni" scrive qualcuno aggiungendo un emoji divertita vicino la frase. "Ma macchine di un certo livello sono così facili da rubare?" scrive un altro. "Come è possibile che nessuno mai ce li becca, eppure per quanto possano essere professionisti non è un lavoro da dieci minuti"risponde un altro ancora a cui fa eco un ennesimo commento. "È diventata una cosa scandalosa, ma almeno ci vuole un'ora per smontare tutto ma poi senza rumore?". Ma non manca l'ironia. "L'assicurazione ti pagherà bene bravo", commenta un utente. "Tutto smontato con grande accortezza…sicuramente assicurato contro tali eventi! Mi puzza di truffa all'assicurazione", è il pensiero di un altro utente nei commenti del post della Mercedes.