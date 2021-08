Mega rave party nel Lazio: trovato morto il ragazzo disperso nel Lago di Mezzano Sono terminate le ricerche di vigili del fuoco e carabinieri nel Lago di Mezzano tra i Comuni di Valentano e Latera. Il ragazzo di nazionalità inglese disperso ieri sera durante un bagno è stato trovato morto. Si aggrava il bilancio del mega rave party, dopo i due ragazzi finiti in ospedale in coma etilico.

A cura di Alessia Rabbai

È stato trovato morto il ragazzo di nazionalità inglese disperso nel Lago di Mezzano, in provincia di Viterbo. I vigili del fuoco con i sommozzatori e le forze dell'ordine hanno portato a termine le ricerche, dopo ore trascorse a battere la costa e a cercarlo in acqua. I tragici esiti hanno fatto purtroppo sfumare la speranza di ritrovarlo vivo. I suoi amici hanno infatti creduto fino all'ultimo che potesse essersi salvato, trovando riparo dall'acqua tra la vegetazione, fino a quando il suo corpo è stato rinvenuto senza vita e per il ragazzo non c'è ormai purtroppo nulla da fare. I sommozzatori hanno riportato il cadavere a riva. Sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da chiarire lo stato in cui si trovava il giovane al momento in cui si è immerso in acqua, se fosse ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che possano avelo alterato, fino a farlo annegare.

Mega rave con migliaia di ragazzi tra Lazio e Toscana

Si aggrava dopo solo pochi giorni dall'inizio il bilancio del mega rave in corso nel territorio tra i Comuni di Valentano e Latera al confine tra Lazio e Toscana, dove stanno campeggiando migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e anche da diverse parti d'Europa, all'interno di camper e tende. La posizione del lago, distante dai centri abitati e fuori mano rispetto ad attività ricettive, completamente immerso nella natura, lo rende una località particolarmente idonea per questo tipo di raduni in musica e balli tra giovani e meta che desta grande attrattiva. Ieri due ragazzi sono finiti in ospedale in coma etilico.