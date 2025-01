Maxi rissa alla partita under 17 tra Tarquinia e Tolfa: calci, pugni e spintoni in mezzo al campo

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Partita under 17 tra Tarquinia e Tolfa, domenica 19 gennaio, campo Bonelli di Tarquinia, provincia di Viterbo. I calciatori delle due squadre si sono resi protagonisti di una maxi rissa, con i tecnici e i preparatori che hanno cercato in tutti i modi di separare i giovani giocatori. Calci, spintoni, pugni per diversi minuti, con il terreno di gioco che si è trasformato in una vera e propria arena. I motivi della zuffa ancora non sono noti, ma certamente non è sfuggita al giudice sportivo, che dovrà decidere in merito a eventuali provvedimenti.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, Roberto Avantaggiato: "Dispiace che si debba parlare di nuovo di un brutto atto di violenza su un campo di calcio, ma evidentemente, il lavoro da fare sul piano dell'educazione e della crescita culturale dei nostri ragazzi, è ancora tanto. E va fatto con un'azione comune tra tutte le componenti del calcio perché bandire la violenza, che è un male diffuso in tutta la nostra società, è un dovere di tutti, un principio comune da seguire in campo e fuori dal campo, promuovendo valori quali rispetto, tolleranza e fair-play".

Per questo motivo, ha scritto ancora il presidente Avvantaggiato, "chiediamo a tutti i protagonisti del calcio laziale, di attuare ogni iniziativa che possa favorire la collaborazione reciproca tra le componenti, a cominciare da quella arbitrale, aumentando nel proprio ambito lo sforzo per informare, formare ed educare per costruire insieme un calcio migliore".

Le immagini della megarissa sono state pubblicate sul giornale locale EtruriaNews.