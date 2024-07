video suggerito

Maxi operazione antimafia, smantellata centrale di riciclaggio di camorra e ‘ndrangheta a Roma Diciotto persone sono state arrestate, cinquantasette sono finite sul registro degli indagati: sono accusate di far parte di due organizzazioni criminali con base a Roma, dedite al riciclaggio dei soldi dei clan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Diciotto persone arrestate, sessanta indagate e oltre 130 milioni di euro sequestrati: questo il risultato di una maxi operazione della Dia condotta su tutto il territorio nazionale contro la criminalità organizzata. Gli arrestati farebbero parte di due operazioni criminali che operavano a Roma dedite ad attività di estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche di proventi illeciti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i membri delle organizzazioni puntavano a favorire i clan di camorra Mazzarella – D'Amico, il clan Senese e le cosche di ‘ndrangheta Mancuso e Mazzaferro. Le indagini, partite nel 2018, hanno fatto luce su una centrale di riciclaggio con base a Roma ma operativa in tutta Italia, che si avvaleva della forza intimidatoria del metodo mafioso. Centrale era il rapporto stretto e di assogetamento con mafia e ‘ndrangheta, e l'immediata disponibilità di un'arsenale di armi, sia da guerra, sia comuni. Oltre agli arresti, il giudice ha disposto il sequestro di tre società e di beni per 131 milioni di euro nei confronti di 57 indagati.

Le due organizzazioni criminali si occupavano di riciclare i soldi dei clan, proventi illeciti che camorristi e ‘ndranghetisti avevano bisogno di ‘ripulire' per poi poter utilizzare. Per questo avevano legami con i vari gruppi mafiosi, che sapevano di potersi rivolgersi a Roma per ‘mettere al sicuro' il proprio denaro. Questo sistema però, era attenzionato dagli investigatori da sei anni, che avevano capito come i clan operavano per riciclare i proventi di attività illecite. Stamattina gli arresti, nei prossimi giorni gli indagati saranno ascoltati dal giudice.