Maxi ingorgo sull’Appia, il bus non riesce a passare: macchina in doppia fila spostata di peso

A cura di Enrico Tata

Maxi ingorgo nel pomeriggio di oggi, sabato 11 settembre, su via Appia Nuova in zona Colli Albani a Roma. Un autobus della linea 87, che da largo dei Colli Albani arriva fino a Prati, viale Giulio Cesare, è rimasto bloccato a causa di un'automobile lasciata parcheggiata in seconda fila. Come si vede nella fotografia, postata da una utente su un gruppo Facebook del quartiere, gli automobilisti in coda hanno cercato di spostarla di peso con una decina di persone ferme ad assistere alla scena.

La testimonianza: "L'automobile è stata sollevata di peso"

Racconta una testimone: "L'automobile è stata sollevata e spostata. Impossibile aspettare vigili o carro attrezzi. È successo all'ora di punta di sabato pomeriggio… Poi l'autista Atac con cinque o sei manovre manovre a tanti assistenti ce l'ha fatta. Ha comunque fotografato la targa". Un'altra signora spiega: "Abbiamo aspettato pazientemente, ma nonostante il suono di clacson fortissimi nessuno è arrivato hanno dovuto spostare la macchina a braccia e l'autista ha dovuto fare molte manovre per passare. Del prroprietario dell'auto nessuna traccia".

Stando a quanto si apprende il bus della linea 87 è costretto a fare un'inversione di marcia su via Appia Nuova, all'altezza di via delle Cave, a causa di lavori in via Baccarini. Così si legge sul sito di Roma Mobilità: "Linea solo in direzione viale Giulio Cesare, da via Tommaso Fortifiocca, via Raffele de Cesare, via Appia (direzione esterna) inversione di marcia, via Appia direzione centro, via Don Orione, via Etruria. Temporaneamente soppresse le fermate n.82474-70444-70447-70488-70495".