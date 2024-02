Maxi furto da 70mila euro a casa del ristoratore: “Rubati trent’anni di risparmi” Il furto è avvenuto a casa del proprietario del ristorante La Cueva di Ariccia, Ermanno Bravetti. I ladri hanno smurato e portato via la cassaforte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si sono introdotti in pieno giorno nella sua abitazione smurando la cassaforte e portando via contanti e oggetti preziosi. il maxi colpo da oltre 70mila euro, come riportato da Il Messaggero, è avvenuto in pieno giorno, verso le 10 del mattino. Vittima il proprietario del ristorante La Cueva di Ariccia, Ermanno Bravetti, che denuncia: "Mi sono stati rubati trent'anni di risparmi".

Molto probabilmente il furto è stato studiato nei minimi dettagli. Sembra che il mese scorso alcune persone a bordo una macchina sospetta siano state viste aggirarsi nei dintorni dell'abitazione, forse per controllare le abitudini dei proprietari. Un modus operandi che spesso viene attuato da chi sa dove colpire e ha la certezza di poter rubare gioielli e contanti in quantità. La banda sarebbe entrata dalla finestra della camera da letto, l'unica non blindata, e avrebbe fatto razzia in tutta l'abitazione. Quando i proprietari sono tornati, hanno trovato la casa a soqquadro e la cassaforte blindata portata via. Dentro, oltre ai gioielli, c'erano 6mila e 400 euro in contanti, che il ristoratore aveva messo da parte per un viaggio con la famiglia.

"Hanno rubato tutto quello che con anni di lavoro ero riuscito ad acquistare…Il bracciale "tennis" di mia moglie, un paio di orecchini Damiani, un orologio mio in oro e un Philippe Whatch. Sono scappati, dopo aver addirittura scavalcato una ringhiera senza farsi scorgere da nessuno, assurdo", ha dichiarato l'uomo a Il Messaggero. Sul caso indagano i carabinieri di Velletri. Sembra che nessuno dei vicini si sia reso conto di quanto stava avvenendo nella villetta.