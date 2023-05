Massaggiatore abusa di una cliente di 21 anni: “Ero terrorizzata, ho continui attacchi di panico” La ragazza lo ha denunciato, l’uomo adesso si trova in carcere. “All’inizio lui mi ha massaggiato i piedi. Poco dopo ha iniziato a palpeggiarmi”.

A cura di Natascia Grbic

Era andata da lui per un massaggio, ma l'uomo le è saltato addosso, molestandola e abusando di lei. Una giovane modella ha raccontato in aula la violenza che ha subito lo scorso anno a Roma, dopo essersi recata in un centro massaggi. L'accusato, durante l'udienza, ha respinto le accuse: si è giustificato dicendo di aver ‘male interpretato i segnali' e che gli abusi altro non sarebbero che ‘un servizio extra offerto ai clienti'. L'uomo è in carcere dal 2022.

"C’era una sorta di segnale in codice con i pazienti che sapevano di questa pratica – le parole dell'uomo in aula, riportate da Il Messaggero, che racconta la notizia – quando loro inarcavano la schiena capivo che potevo spingermi oltre. Era anche un modo per fidelizzare la clientela".

Molto diverso il racconto della 21enne, che da quando ha subito quegli abusi è in cura da uno psicologo e ha costanti attacchi di panico. "Mia madre aveva un coupon per dei massaggi che, però, non stava sfruttando. Ho deciso di utilizzarlo io. Sono arrivata nello studio intorno alle 11,30. L’ambiente era normale, sereno. Nulla di anomalo. All’inizio lui mi ha massaggiato i piedi. Poco dopo ha iniziato a palpeggiarmi e all’improvviso me lo sono ritrovato addosso".

La ragazza ha cominciato a urlare, e dopo poco lui si è allontanato. Uscita dal centro, ha raccontato tutto alle sue amiche e ha poi deciso di denunciarlo. Non è la sola: un'altra ragazza si è rivolta alle forze dell'ordine per essere stata abusata durante un massaggio. La prossima udienza del processo si terrà a ottobre. L'uomo, intanto, rimane in carcere, anche se la difesa punta a farla uscire.