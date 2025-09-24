Massacra di botte la compagna davanti alla figlia minorenne: arrestato un 41enne ad Ardea

Una donna di 38 anni ha denunciato il compagno per violenze e maltrattamenti subiti anche davanti alla figlia minorenne. L’uomo è stato arrestato.

È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un uomo di 41 anni residente ad Ardea, nella città metropolitana di Roma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe insultato e ripetutamente colpito al volto la compagna, una donna di 38 anni con cui conviveva da tempo. Le violenze non sarebbero state episodi isolati, ma si sarebbero protratte in più occasioni, anche in presenza della figlia minorenne della coppia, costretta ad assistere alle aggressioni.

Botte dal compagno, 30 giorni di prognosi

La sera di martedì 23 settembre si sarebbe verificato l'ultimo episodio di violenza. La donna è fuggita di casa dopo che, al culmine di una lite e sotto l'effetto dell'alcol, l'uomo l'avrebbe di nuovo aggredita con insulti e colpi al viso e non solo. In strada è stata notata e soccorsa da dei passanti.

Sono stati proprio loro che, resisi conto della gravità della situazione, l’hanno soccorsa e accompagnata immediatamente alla caserma dei carabinieri di Ardea. I militari hanno immediatamente chiamato i soccorritori del 118, che hanno portato la donna presso il pronto soccorso. Qui il personale dell'ospedale le ha medicato le ferite e gli ematomi, dopodiché è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Arrestato ad Ardea: accusato maltrattamenti in famiglia e lesioni

La trentottenne ha denunciato il compagno e ha raccontato ai carabinieri della compagni di Anzio, che hanno avviato le indagini, di altri episodi precedenti di violenza e maltrattamenti in famiglia. Botte e insulti che la tormentavano anche davanti alla figlia minorenne. Sulla base delle sue dichiarazioni, i militari hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo e lo hanno arrestato. Il quarantunenne, gravemente indiziato di reato, è stato portato nel carcere di Velletri, dove risponderà dell'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.