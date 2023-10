Mary Grace Duque investita e uccisa a Largo Preneste: fermato il pirata della strada I vigili urbani hanno fermato un uomo di trent’anni per l’omicidio stradale di Mary Grace Catubay Duque a Largo Preneste. L’ha travolta senza fermarsi a prestarle soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

È stato fermato l'automobilista che ha travolto e ucciso la quarantaduenne di origini filippine Mary Grace Catubay Duque a Largo Preneste lo scorso 27 settembre. Si tratta di un uomo di trent'anni italiano e con precedenti penali. Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino, i quali sono riusciti a risalire all'identità del pirata della strada e a rintracciarlo. L'uomo infatti dopo averla investita mentre attraversava la strada è scappato senza fermarsi a prestarle soccorso e facendola finire in ospedale, dov'è morta il giorno successivo.

La posizione del fermato è al vaglio degli inquirenti e dovrà rispondere delle accuse a suo carico. I residenti e i membri della comunità filippina nei giorni scorsi dopo la prematura e improvvisa scomparsa della donna avevano lanciato un appello sui social network agli utenti, di rivolgersi alle forze dell'ordine se qualcuno avesse assistito all'incidente, per fornire loro quanti più dettagli possibili all'identificazione del conducente. Un tam tam che ha raggiunto diversi gruppi di quartiere.

Mary Grace finita in coma e morta

L'incidente in cui è stata investita ed è morta Mary Grace si è verificato di mattina presto, intorno alle ore 6.30. C'era già gente in strada, infatti a soccorrerla sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena. Un testimone averebbe anche detto di aver visto la macchina dell'automobilista, un'auto presa a noleggio, mentre si allontanava dopo l'investimento.

Le condizioni di salute della quarantaduenne sono parse fin da subito gravissime, sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che l'ha presa in carico e trasportata al Policlinico Umberto I di Roma. Giunta al pronto soccorso la paziente era in coma ed ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore. Poi è morta a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'impatto con la vettura.