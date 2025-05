Maria Denisa Adas scomparsa, carabinieri nel residence dove alloggiava: si cerca con i cani molecolari

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Sono in corso, nel residence di Prato dove alloggiava, le ricerche con i cani molecolari per fiutare tracce di Denisa Maria Adas, la donna di trent'anni scomparsa dal 15 maggio. I Carabinieri del Sis e delle compagnie di Prato e Firenze sono intervenuti nel pomeriggio nella camera occupata dalla 30enne e nella sua macchina, una Fiat 500 rimasta parcheggiata nel cortile del residence.

Al momento, della donna, nessuna traccia. La procura di Prato ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sequestro di persona, escludendo l'allontanamento volontario. Sembra che Adas temesse per la propria vita: un testimone ha raccontato agli inquirenti di averla sentita dire al telefono "se mi trovano mi ammazzano". Parole che fanno temere per la sorte della donna, di cui da giorni nessuno ha notizia.

Accertamenti sono in corso da parte della procura su due persone che, nella serata di giovedì 15 maggio, hanno visto la donna. Si tratterebbe di due clienti che hanno raggiunto il residence dove alloggiava, e che poi sarebbero andati via. Almeno un uomo ha lasciato l'albergo verso le 20.45, ma Denisa Maria Adas potrebbe aver incontrato anche un'altra persona. Verifiche sono in corso anche su una chat che la donna usava per tenere i contatti con altre escort: una delle ipotesi investigative è che sia stata clonata, in modo da conoscere gli spostamenti della 30enne. In camera c'era solo parte del suo bagaglio.

Maria Denisa Adas vive a Roma, a Torpignattara. Ha raggiunto la città di Prato, dove doveva incontrarsi con due clienti, ma dalla sera di giovedì 15 maggio non si sono più avute sue notizie. Ha parlato con la madre intorno alle 23, dicendo che sarebbe andata a dormire. Da allora i suoi due telefoni cellulari risultano spenti. Le ricerche sono in corso da diversi giorni ma della 30enne, purtroppo, ancora nessuna notizia.