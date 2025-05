video suggerito

Denisa Maria Adas scomparsa da Prato, s'indaga per sequestro di persona: "Temeva per la sua vita" La procura di Prato indaga per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Denisa Maria Adas, la donna di 30 anni scomparsa dalla sera del 15 maggio.

A cura di Natascia Grbic

La procura di Prato indaga per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Denisa Maria Adas, la donna di 30 anni di origine romena scomparsa dalla sera del 15 maggio. Secondo quanto emerso dai vari accertamenti, sembra che la donna "temesse per la propria incolumità. Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della scomparsa e ricostruire la rete di relazioni, onde verificare la fondatezza dell'ipotesi delittuosa e il movente del reato per cui si procede".

Adas, residente a Roma, era andata a Prato per lavoro: alloggiava in un residence in zona Ferrucci, ma dalla sera del 15 maggio non si sono più avute sue notizie. Le sue amiche, anche dalla Romania, di cui era originaria, stanno lanciando appelli sperando di trovarla al più presto. Anche se sono convinte che qualcuno possa averle fatto del male, costringendola ad allontanarsi contro la sua volontà.

"È in pericolo, aiutateci a ritrovarla", il messaggio che sta facendo il giro dei social. La madre, preoccupatissima, ha sporto denuncia ai carabinieri di Torpignattara, che sono in contatto con i colleghi di Prato. La donna ha sentito la figlia l'ultima volta il 15 maggio alle 23, poi più nulla. I due telefoni della 30enne risultano spenti, e da allora non ha più scritto né chiamato nessuno. La sua macchina, una 500 rossa, è stata trovata fuori dal residence che aveva affittato. Dalla sua camera mancherebbero alcuni effetti personali.

Denisa Maria Adas è alta 1,55 metri e pesa circa 58 chili. Ha occhi e capelli neri e due tatuaggi molto evidenti, uno su spalla e braccio destro, e l'altro sulla spalla sinistra. Chi avesse notizie utili sulla giovane può contattare il 112, Penelope Toscana oppure il numero il 3881894493, del Comitato ricerca scomparsi.