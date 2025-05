video suggerito

Denisa Maria Adas scomparsa, ritrovata l'auto vicino a un residence ma della 30enne nessuna traccia L'auto di Denisa Maria Adas è stata ritrovata nei pressi di un residence di Prato. La 30enne è scomparsa il 15 maggio, viveva a Roma con sua madre.

A cura di Alessia Rabbai

Denisa Maria Adas scomparsa

L'auto di Denisa Maria Adas è stata ritrovata in zona Ferrucci a Prato, ma della donna ancora nessuna traccia. Il suo smartphone risulta spento. Sono giorni concitati, di pensieri e paure per i i famigliari della trentenne di origini romene, scomparsa nella serata del 15 maggio scorso dalla cittadina toscana. Denisa viveva con sua mamma a Roma, da giovedì scorso non si hanno più sue notizie, è stata sporta denuncia ai carabinieri e sono partite le ricerche. A diffondere l'appello è stata anche Penelope Odv, l'associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse.

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine l'auto di Denisa è stata ritrovata a Prato, La Fiat 500 rossa era parcheggiata nei pressi di un residence, dove la trentenne alloggiava. Non è chiaro cosa le siia successo, se si tratta di un allontanamento volontario, non se ne conoscono i motivi, né perché non abbia avvisato sua madre della sua assenza. La speranza è che stia bene, che si trovi da qualche amica o conoscente, e che contatti presto i suoi famigliari.

L'identikit di Denisa Maria Adas

Al momento della scomparsa Denisa Maria Adas aveva trent'anni. È alta 1,55 metri e pesa circa 58 chili. Ha occhi neri e capelli lunghi neri. Come segni di riconoscimento che potrebbero aiutare capire che sia lei ha un grande tatuaggio sulla spalla e il braccio destro e una scritta sulla spalla sinistra. Da attenzionare particolarmente Prato, ma potrebbe trovarsi anche altrove, è necessario fare attenzione a Roma, presso le stazioni ferroviarie, metropolitane e alle fermate degli autobus, dato che è stata ritrovata la macchina potrebbe infatti essersi spostata utilizzando i mezzi pubblici.

Chiunque l'abbia vista o abbi informazioni utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope sempre attivo, anche in forma anonima e su WhatsApp al 339 6514799. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.