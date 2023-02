Marco Mengoni al Circo Massimo di Roma, rivelata la data del tour del vincitore di Sanremo 2023 Roma la tappa finale del tour Marco Negli Stadi che toccherà moltissime città italiane, tra cui Milano e Torino. La data romana del concerto di Marco Mengoni è prevista per sabato 15 luglio 2023.

A cura di Enrico Tata

Marco Mengoni al Circo Massimo di Roma. Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 concluderà il suo tour nella Capitale e oggi è stata svelata la data del concerto.

La data del concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo

Il tour estivo di Marco Mengoni si concluderà proprio al Circo Massimo di Roma. Sarà quella la tappa finale del tour Marco Negli Stadi che toccherà moltissime città italiane, tra cui Milano e Torino. La data romana è prevista per sabato 15 luglio 2023.

Quando acquistare i biglietti per il concerto di Mengoni a Roma

I biglietti per il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo potranno essere acquistati dalle ore 11 di giovedì 23 febbraio in prevendita anticipata su My Live Nation. La vendita generale comincerà dalle ore 11 di venerdì 24 febbraio su TicketOne e TicketMaster. Il costo non è ancora noto per il momento, né sono note eventuali riduzioni e il costo della prevendita.

L'assessore Onorato: "Sarà uno spettacolo straordinario"

L'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, ha dichiarato che il concerto di Mengoni sarà "un grande evento che conferma la nostra città capitale della musica, nazionale ed internazionale. Siamo felici che il vincitore del 73esimo festival di Sanremo si esibirà nell'atmosfera unica e suggestiva del Circo Massimo per il gran finale del suo tour estivo. Sarà uno spettacolo straordinario e un'occasione in più per scoprire Roma o tornare a visitarla per decine di migliaia di fan. Un appuntamento che genera ricadute sull'economia turistica, sull'indotto e sull'occupazione. Promuovendo un'immagine moderna, inclusiva ed accogliente di Roma".