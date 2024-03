Maratona di Roma 2024: orari, percorso e strade chiuse domenica 17 marzo Nuovo appuntamento con l’Acea Run Roma Marathon domenica 17 marzo 2024: partenza alle 8.30 dai Fori Imperiali, arrivo nello stesso posto alle 15, chiusa metro Colosseo. Scopriamo i monumenti e tutte le vie del percorso, le strade chiuse e le linee bus sospese e a percorso limitato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dalla pagina Facebook "Run Rome The Marathon"

Al via una nuova edizione della Run Rome Marathon, la Maratona di Roma, l'unica al mondo che permette ad atleti e atlete di immergersi nelle bellezza antiche durante una sessione sportiva di alto valore. Partenza e arrivo sono nello stesso punto: appuntamento alle 8.30 di domenica 17 marzo 2024 con arrivo previsto dopo le 15.30 ai Fori Imperiali, nella splendida cornice ospitata fra Colosseo e Circo Massimo per la partenza.

Ma i monumenti e i quartieri raggiunti durante la maratona sono anche molti altri. Per questa ragione sono molte le modifiche alla viabilità previste per domenica 17 marzo, fra cui compare anche la chiusura della stazione della metropolitana a Colosseo, anche qualche giorno prima. Scopriamo quali.

Gli orari della Maratona di Roma 2024 e la mappa del percorso

Una lunga maratona che attraversa la capitale: è così che si presenta la Run Rome Marathon, già maratona dei record per essere l'evento sportivo più partecipato d'Italia con oltre 10mila fra atleti e atlete provenienti da tutte le nazioni.

Il percorso dell'Acea Run Rome Marathon.

In particolare il percorso, come mostra la cartina, comprende il passaggio davanti a:

Fori Imperiali,

Terme di Caracalla,

Circo Massimo,

Isola Tiberina,

Castel Sant'Angelo,

piazza del Popolo,

piazza di Spagna,

San Paolo,

Piramide,

il lungotevere,

Prati,

San Pietro,

il Foro Italico,

Ponte Milvio,

l'Auditorium Parco della Musica,

il Flaminio,

il Villaggio Olimpico.

Il percorso della Maratona: l'elenco di tutte le vie

La maratona ufficiale, a cui si affianca la Run Fun più breve e per appassionati, si articola in 42,195 km. Numerose le strade coinvolte dal passato degli atleti. Ecco l'elenco completo:

Via dei Fori Imperiali,

Piazza del Colosseo,

Via Celio Vibenna,

Via di San Gregorio,

Piazza di Porta Capena,

Viale Aventino (contromano),

Piazza Albania (contromano),

Via della Piramide Cestia (contromano),

Piazza di Porta San Paolo (contromano),

Piazzale Ostiense (contromano),

Viale Marco Polo,

Via Cristoforo Colombo,

Circonvallazione Ostiense,

Ponte Settimia Spizzichino,

Viale Ostiense (contromano),

Via Valco di San Paolo,

Viale Guglielmo Marconi,

Piazzale Edison,

Ponte Guglielmo Marconi,

Lungotevere di Pietra Papa,

Lungotevere Vittorio Gassman,

Via Pacinotti,

Piazzale della Radio,

Via Volpato,

Via Portuense,

Via Ettore Rolli,

Via Stradivari,

Ponte Testaccio,

Largo Marzi,

Lungotevere Testaccio,

Via Aldo Manuzio,

Via Beniamino Franklin,

Via Galvani,

Via Marmorata,

Piazza dell’Emporio,

Lungotevere Aventino (corsia preferenziale),

Via di Santa Maria in Cosmedin,

Via della Greca,

Lungotevere Aventino,

Lungotevere dei Pierleoni,

Piazza di Monte Savello,

Lungotevere de’ Cenci,

Lungotevere dei Vallati,

Lungotevere dei Tebaldi,

Lungotevere dei Sangallo,

Lungotevere dei Fiorentini,

Piazza Pasquale Paoli,

Ponte Vittorio Emanuele II,

Via San Pio X,

Via della Conciliazione,

Piazza Pio XII,

Largo del Colonnato,

Via di Porta Angelica,

Piazza del Risorgimento,

Via Crescenzio,

Piazza Cavour,

Via Triboniano,

Piazza dei Tribunali,

Lungotevere Prati,

Ponte Cavour,

Lungotevere in Augusta,

Ponte Regina Margherita,

Via Cola di Rienzo,

Via Fabio Massimo,

Viale Giulio Cesare,

Via Fornovo,

Viale delle Milizie,

Largo Trionfale,

Via della Giuliana,

Piazzale Clodio,

Viale Giuseppe Mazzini,

Piazza Giuseppe Mazzini (contromano),

Via Oslavia,

Piazza Bainsizza,

Viale Carso,

Via Achille Papa (contromano),

Via Marcello Prestinari,

Piazza Montegrappa (contromano),

Lungotevere Guglielmo Oberdan,

Lungotevere della Vittoria,

Piazza Maresciallo Giardino,

Lungotevere Federico Fellini,

Via Roberto Morra di Lavriano,

Viale delle Olimpiadi,

Largo Giacomo De Martino,

Via Leopoldo Franchetti,

Piazza Lauro de Bosis,

Ponte Duca D’Aosta,

Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel (contromano),

Piazzale Cardinal Consalvi (contromano),

Lungotevere Salvo D’Acquisto (contromano),

Lungotevere dell’Acqua Acetosa (contromano),

Via Venezuela,

Via India,

Via Argentina,

Viale Pietro de Coubertin,

Via Svezia,

Viale XVII Olimpiade (contromano),

Viale Tiziano (contromano),

Piazza Apollodoro,

Via Flaminia,

Viale del Vignola,

Via Pier della Francesca (metà-senso di marcia),

Via Giovanni Pannini (metà-senso di marcia),

Via Antonazzo Romano,

Lungotevere Flaminio,

Piazza Gentile da Fabriano,

Lungotevere Flaminio,

Piazza delle Belle Arti,

Lungotevere delle Navi,

Lungotevere Arnaldo da Brescia,

“Sottopasso di Ripetta”,

Passeggiata di Ripetta,

Piazza Augusto Imperatore,

Via dei Pontefici,

Via del Corso,

Piazza del Popolo,

Via del Babuino,

Piazza di Spagna,

Via Due Macelli,

Largo del Tritone,

Via del Tritone,

Via del Corso,

Largo Goldoni,

Via della Fontanella di Borghese,

Largo Fontanella di Borghese,

Piazza Borghese,

Via del Clementino,

Piazza Nicosia,

Via di Monte Brianzo,

Piazza di Ponte Umberto I,

Via Zanardelli,

Piazza di Tor Sanguigna,

Via Agonale,

Piazza Navona,

Via dei Canestrari,

Corso del Rinascimento,

Piazza Sant’Andrea della Valle (contromano),

Corso Vittorio Emanuele II (contromano),

Largo di Torre Argentina (contromano),

Corso Vittorio Emanuele II (contromano),

Piazza del Gesù,

Via D’Ara Coeli,

Via di San Marco,

Via di San Venanzio,

Piazza D’Ara Coeli,

Via del Teatro di Marcello,

Via Luigi Petroselli,

Piazza della Bocca della Verità,

Via dei Cerchi,

Piazza di Porta Capena,

Via di San Gregorio,

Via Celio Vibenna,

Piazza del Colosseo,

Via dei Fori Imperiali, dove è previsto l'arrivo.

Maratona di Roma 2024, bus e tram Atac e Tpl deviati il 17 marzo

Come anticipato, per permettere la maratona molte strade sono state chiuse alla circolazione. Di conseguenza è modificato il percorso di alcuni bus sia delle linee Atac che Tpl. Per l'occasione è prevista anche la chiusura della stazione della metropolitana di Colosseo. Alcune linee sono sospese, in tutto nove:

2,

3L,

30,

40,

64,

70,

77,

280,

628.

Altre nove, invece, sono quelle deviate:

23,

69,

85,

160,

671,

714,

766,

C2,

C3.

Ben cinquantacinque, invece, quelle a percorso limitato:

8,

19Nav,

32,

34,

44,

46,

49,

51,

52,

53,

60,

62,

63,

71,

75,

80,

81,

83,

87,

89,

98,

115,

118,

128,

170,

180F,

190F,

200,

201,

226,

301,

446,

490,

492,

495,

590,

715,

716,

718,

719,

775,

781,

792,

870,

881,

910,

911,

913,

916F,

982,

990,

H,

C6,

C8.

Oltre alle linee di bus e tram di Atac, subiscono modifiche anche quelle gestite da Roma Tpl. In particolare:

la linea 226 non raggiungerà il capolinea di piazza Mancini, fermandosi a viale di Tor di Quinto per poi tornare indietro verso il capolinea di Grottarossa;

la 982 non raggiungerà viale della XVII Olimpiade, si fermerà all'altezza della stazione di San Pietro e da qui tornerà verso Quattro Venti;

la C6 non arriverà a San Paolo/viale Baldelli, limitando le corse a viale Marconi altezza via Francesco Grimaldi e da qui riprendendo il percorso verso il cimitero Flaminio;

la C8 non arriverà a Baldelli/San Paolo fermandosi a via Giustiniano Imperatore altezza largo da Vinci e da qui riprendendo il percorso verso il capolinea del cimitero Laurentino.

Le strade chiuse e le deviazioni di sabato 16 e domenica 17 marzo

Per permettere il passaggio, come anticipato, alcune strade sono chiuse. Le strade chiuse venerdì dalle ore 20 e fino alle ore 05:30 del 16 marzo 2024 e dalle ore 20:00 del 16 marzo 2024 e fino alle ore 00:30 del 17 marzo 2024, come scrive Luceverde Roma, sono:

Via dei Fori Imperiali: nel tratto compreso tra largo Corrado Ricci e piazza del Colosseo,

Piazza del Colosseo, nel tratto compreso tra via Nicola Salvi e via dei Fori Imperiali.

Dalle ore 00:30 del 17 marzo 2024 fino alle cessate esigenze del 17 marzo 2024, invece, divieto di transito in:

via Cavour: nel tratto compreso tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci;

via dei Fori Imperiali;

piazza del Colosseo: tra via dei Fori Imperiali, via Nicola Salvi e via Claudia;

via dei Cerchi: nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro.