Maratona di Roma da record: con oltre 19mila iscritti è l'evento sportivo più partecipato in Italia Manca poco alla Maratona di Roma: un'edizione da record quella del 2024, con 19mila iscritti di cui la metà in arrivo da 115 nazioni. "Con le sue bellezze, la capitale è l'unica che permette di correre nella storia", il commento dell'assessore allo Sport e Grandi Eventi Alessandro Onorato.

A cura di Beatrice Tominic

Sono oltre 19mila le persone che si sono iscritti all'Acea Run Rome The Marathon quest'anno. Un numero da record. "È l'evento sportivo più partecipato in tutta Italia", fa sapere l'assessore capitolino allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo, Alessandro Onorato.

Che quello della Maratona di Roma, organizzata per il prossimo 17 marzo, sarà un grande appuntamento lo dicono i numeri. Oltre ai 42,195 chilometri di percorso fra le bellezze della capitale e ai cinque di stracittadina Fun Run, sono altri i dati che confermano la portata dell'evento. Il 30% delle persone iscritte è donna, si contano 10mila fra atleti e atlete straniere in arrivo da 110 nazioni. In quattromila partecipano alla staffetta, con un raddoppio delle organizzazioni no profit che dalle 12 dello scorso anno diventano 25, in 20mila alla Fun Run, la maratona da 5 chilometri, per un totale di 40mila partecipanti.

Fra i dati degni di nota, anche il fatto che alla Maratona di Roma siano presenti 200 Pacer ufficiali gara, di cui 100 provenienti da 15 nazioni diverse fuori dall'Italia e il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, che sono stati 5 a Roma e oltre 30 in tutto il mondo, Stati Uniti e Canada compresi.

Le reazioni, Onorato: "È l'unica maratona in cui gli atleti corrono nella storia"

"Dal Circo Massimo al Colosseo passando per San Pietro, Castel Sant'Angelo, il Foro Italico, piazza del Popolo e piazza di Spagna: la Maratona della Capitale d'Italia è l'unica in cui gli atleti corrono nella storia – ha dichiarato in una nota Alessandro Onorato – Si tratta di un grande evento sportivo che arricchisce l’offerta turistica cittadina. Un motivo per venire una volta ancora a Roma o pernottare un giorno in più. Ma anche una grande giornata di sport per la città, per migliaia di famiglie che correranno la gara non competitiva".

Il commento del sindaco Gualtieri

Durante la presentazione, è arrivato anche il commento del sindaco Gualtieri. "Roma si conferma la città dei grandi eventi nell'importante processo di trasformazione avviato da mesi che porterà cambiamenti strutturali anche in vista del prossimo Giubileo. Con i tanti cantieri aperti stiamo lavorando senza sosta, per far diventare Roma ancora più bella. E nonostante questo, scommettiamo sulle grandi manifestazioni culturali e sportive, i grandi eventi cittadini che sono un’importante opportunità per la nostra città".