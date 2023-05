Manolo Antonini scomparso da Roma, l’appello per ritrovarlo: “Nessuna traccia dal primo marzo” Manolo Antonini è sparito lo scorso primo marzo da Roma: alto 1 metro e settanta, capelli e occhi castani, ha due tatuaggi su entrambi gli avambracci.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le ricerche per trovare Manolo Antonini, scomparso da Roma il primo marzo scorso: da quel momento, poco più di un mese fa, il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce. Il ragazzo, un trentaquattrenne romano, da quel giorno, non ha più avuto contatti con amici e familiari e non ha fatto più rientro nella sua abitazione. L'appello per ritrovarlo arriva dalla mamma di Manolo che si è rivolta all'Associazione Penelope Lazio, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse. La onlus ha provveduto immediatamente ha diramare l'appello per ritrovare il giovane sui suoi canali social, allegando entrambe le foto che si trovano in apertura. A differenza di come è stato immortalato nei due scatti, però, oggi Manolo ha due tatuaggi su entrambi gli avambracci.

Manolo Antonini sparito da Roma: come riconoscerlo

Come anticipato, il trentaquattrenne ha due tatuaggi su entrambi gli avambracci che, però, non si vedono nelle foto. Il ragazzo, scomparso dalla capitale, è alto 1 metro e settanta. I suoi occhi, proprio come i suoi capelli che generalmente porta corti, sono castani. Scomparso da Roma, che comprende un'area molto vasta, è bene specificare che le zone da tenere maggiormente sotto controllo sono quelle di Roma sud est.

Nel caso in cui vi sembrasse di incontrare Manolo Antonini, sia nei quartieri dell'area sud est della capitale che in qualsiasi altra zona di Roma e non solo, l'invito è quello di allertare immediatamente il numero di emergenza unico nue 112 o il Pronto Penelope al 339 6514799, per segnalare eventuali avvistamenti o richiedere maggiori informazioni a riguardo.