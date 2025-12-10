Manifestazione per la studentessa stuprata alla metro Jonio: “Siamo marea, non sei sola”

La manifestazione per la studentessa stuprata fuori alla metro Jonio (Foto di "Non Una di Meno")

"Non sei sola, con te siamo marea!". È il messaggio di amore e vicinanza delle attiviste, delle donne e degli uomini rivolto alla studentessa 23enne, immobilizzata e stuprata da tre uomini fuori alla metro Jonio nel quartiere Tufello a Roma fra sabato 6 e domenica 7 dicembre scorsi.

Una folla si è riunita a partire dalle ore 18 di oggi per un presidio rumoroso dei cittadini e delle cittadine, delle realtà di quartiere, proprio sul luogo in cui si è consumata la violenza, all'uscita della stazione della metropolitana. "Siamo qui per esprimere tutta la nostra rabbia e il nostro amore a una sorella offesa – è il grido delle attiviste di Non Una di Meno – Vogliamo dire a questa sorella: non sei sola! Ogni stupro è un messaggio a tutt3: non dovete sentirvi liber3, non siete sicure da nessuna parte!". A partecipare alla manifestazione di oggi pomeriggio anche il Collettivo Astra e le associazioni studentesche romane.

Una presidio con il panuelo fuxia e le chiavi di casa, una marea scesa in strada per fare ancora una volta rumore, per rompere il silenzio. "La violenza sessuale fa dei nostri corpi dei campi di battaglia, il terreno su cui esercitare un potere brutale che riafferma chi comanda e chi no, nelle case, sui luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università, sul web e nelle strade – spiegano le attiviste – Non ci rassegniamo alla paura e all'obbedienza, guardiamoci le spalle a vicenda, rompiamo il silenzio e la vergogna".

In merito ai fatti le indagini sono in corso e i presunti responsabili della violenza sessuale non sono stati ancora individuati. La giovane al momento deill'accaduto è scesa alla fermata della metropolitana quando, a pochi metri dall'uscita della stazione, è stata bloccata da tre uomini, mentre un terzo l'ha stuprata. Lei ha raggiunto l'ospedale dopo la fuga dei tre. A lavorare sul caso i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, supportati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e coordinati dalla Procura di Roma.