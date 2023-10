Manifestazione oggi a Roma: il percorso del corteo Fridays For Future, strade chiuse e bus deviati Oggi, venerdì 6 ottobre 2023, torna a Roma il corteo per il clima dei Fridays For Future. Partenza prevista alle 9.30, ma le modifiche alla viabilità iniziano dalle 7: strade chiuse e bus Atac deviati, ecco il percorso.

A cura di Simone Matteis

Tornano a Roma i Fridays For Future, i venerdì di protesta e mobilitazione contro il cambiamento climatico. Oggi, venerdì 6 ottobre, un corteo con circa cinquemila persone si snoderà lungo le vie e le piazze della capitale: partenza alle ore 9.30 da piazza della Repubblica e arrivo previsto per le 13 in piazza di Porta San Giovanni.

Con lo slogan #ResistenzaClimatica, sui social l'invito a partecipare alla manifestazione: "È troppo tardi per farci immobilizzare dall'eco ansia o dal pessimismo, bisogna agire collettivamente per ottenere una società alternativa, più sostenibile e più giusta".

Il percorso del corteo di Fridays For Future a Roma oggi venerdì 6 ottobre

Come riportato anche nella sezione In Agenda di Roma Mobilità, il corteo di Fridays For Future partirà da piazza della Repubblica fino a piazza San Giovanni. Dal punto di partenza, dove l'appuntamento è previsto alle ore 9 e avvio della manifestazione alle 9.30, i cinquemila partecipanti attraverseranno via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II e via Emanuele Filiberto.

Sciopero globale per il clima a Roma: bus e tram Atac deviati oggi

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione senza intralciare la circolazione cittadina, Atac ha previsto una serie di deviazioni per numerose linee di trasporto, tram e autobus, il cui tragitto coincide con le zone interessate dall'evento:

3NAV,

5,

14,

16,

40,

50,

51,

60,

64,

66,

70,

71,

75,

81,

82,

85,

87,

105,

170,

360,

590,

649

714,

792,

910

H.

Previste inoltre possibili deviazioni anche per le linee 218 e 665. Su indicazione della Questura, possibile la temporanea chiusura delle fermate metro presenti lungo i percorsi delle manifestazioni, ma solo in caso di effettiva necessità.

I divieti di sosta previsti per la manifestazione oggi a Roma

In vista della manifestazione, la Questura di Roma ha disposto, fina dalla mattina presto, alcuni divieti di sosta lungo le vie interessate dal corteo. In particolare, entro le ore 7 saranno rimossi eventuali veicoli in sosta in piazza della Repubblica e in piazza di Porta San Giovanni. Dalla stessa ora verranno posizionate transenne e sarà dunque vietato parcheggiare in piazza della Repubblica, in via Liberiana e in piazza di Porta San Giovanni. Prevista negli stessi punti anche la chiusura delle postazioni taxi.