Bombe carta e lacrimogeni a Roma durante la manifestazione contro il coprifuoco. La protesta a piazza del Popolo chiamata nel pomeriggio tramite gruppi Telegram e WhatsApp è durata meno di un minuto. I manifestanti sono stati spinti fuori piazzale Flaminio, cariche fino al Lungotevere. Cariche continuano nelle zone limitrofe a piazzale Flaminio, alcune sono arrivate addirittura fino a piazza delle Belle Arti. Alcuni motorini bruciati nelle vie vicine a piazza del Popolo, dove era stata lanciata la manifestazione. In piazza gruppi di estrema destra e ultras: alcuni i fermi effettuati dalle forze dell'ordine. A piazza del Popolo, luogo scelto per la manifestazione, si sono radunate circa 200 persone.

La manifestazione lanciata a piazza del Popolo

La manifestazione era stata lanciata con un messaggio girato sui social network, rimbalzato su Facebook, WhatsApp, e sulle chat Telegram:"Il tempo delle richieste è finito, sappiamo che chi ci governa non ci ascolta – si legge nel testo del messaggio – Abbiamo iniziato in cinquanta una settimana fa, ieri eravamo già in centinaia e stasera saremo molti di più. Contro il coprifuoco, contro leggi improvvise e incoerenti, contro la negazione del diritto al lavoro, contro il mancato sostegno… per la libertà! Non è una manifestazione di categoria, ma la protesta del popolo".

La manifestazione di Forza Nuova

Ieri sera, primo giorno di coprifuoco nel Lazio, l'organizzazione di estrema destra Forza Nuova ha sfilato contro il coprifuoco. In poche decine, i militanti di estrema destra sono partiti da Piramide e hanno proseguito lungo via Circonvallazione Ostiense. "Sono le 00.20 e siamo a Piramide. In piazza contro i Dpcm, il coprifuoco e la dittatura in corso. "Da Napoli è partita la rivolta – ha dettato all'Adnkronos il portavoce Giuliano Castellino già protagonista delle piazze dei negazionisti del Covid – ora tutte le città devono gridare libertà contro chi ci sta riducendo alla fame e tenendo a catena. E solo il primo giorno, è soltanto l’inizio". Nulla a che vedere ovviamente con quanto accaduto a Napoli questa notte: Forza Nuova ha sfilato guardata a vista dalla polizia, mentre le persone dai balconi insultavano i militanti.