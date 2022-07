Maneskin al Circo Massimo, Vaia (Spallanzani): “Concerti vanno fatti, giovani hanno bisogno di farli” Il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulle polemiche in merito al concerto dei Maneskin, che si terrà domani, sabato 9 luglio, al Circo Massimo.

A cura di Enrico Tata

"I concerti vanno fatti, i giovani hanno bisogno di farlo, il tema non è non fare il concerto", ha dichiarato il direttore dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle polemiche in merito al concerto dei Maneskin, che si terrà domani, sabato 9 luglio, al Circo Massimo.

Vaia: "Differenza enorme tra Covid del 2020 e quello del 2022"

Per Vaia "c'è una differenza enorme tra il Covid-19 del 2020 e quello del 2022. Quello che serve in questo momento osservare è la prima variante Omicron risalente a gennaio 2022 e quella del 30 giugno sempre di quest'anno, sono diverse. L'attuale Omicron 5 è sì molto contagiosa e ha determinato un incremento, non molto esagerato, dei ricoveri negli ospedali. Ma quello che vale la pena osservare è che questi ricoveri sono di bassa complessità tanto che i pazienti oggi in terapia intensiva ci vanno fortunatamente molto poco. E questo perchè in questi anni di pandemia abbiamo avuto a disposizione degli strumenti efficaci come il vaccino e le terapie antivirali e i monoclonali".

Secondo il direttore "non serve alcun lockdown, non bisogna tornare indietro perché le misure segnano uno spartiacque rispetto al medioevo. Misure che possono essere state utili se non indispensabili in alcuni momenti ma poi c'è stata l'innovazione scientifica, tecnologica e le terapie monoclonali. Bisogna fare alcuni interventi di struttura nei luoghi della società come ad esempio la ventilazione meccanica a partire dalle scuole, il rinnovamento dei trasporti, perché non si possono più vedere queste metropolitane e questi autobus affollatissimi. E poi l'aggiornamento del vaccino".

Le polemiche sul concerto dei Maneskin

Domani, come detto, si terrà a Roma il concerto dei Maneskin con 70mila spettatori previsti. Molti medici hanno chiesto di annullare l'evento, dato l'alto tasso di incidenza dei contagi da Covid-19 e altri hanno chiesto almeno di rendere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine. L'assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha fatto sapere che il concerto è confermato.