Maltempo si abbatte su Roma: strade allagate, fango e buche come voragini Strade allagate e buche sul manto stradale che a causa della forte pioggia sono diventate come voragini. Il maltempo stamattina e oggi pomeriggio si è abbattuto su Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Gli interventi per maltempo (Foto di Save Anguillara)

Stade allagate tra Roma e provincia con decine d'interventi di vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile. È il bilancio di oggi, giornata di maltempo, e allerta meteo. Piogge abbondati e temporali si sono abbattuti sul Lazio sta stamattina e nel pomeriggio, durante il Ponte dell'Immacolata. Vari i disagi in città in tutti i quadranti, specialmente a Nord. Lungo via Cassia gli automobilisti in transito hanno segnalato la presenza di pericolose buche sulla carreggiata, che la forte piggia ha reso più grandi. Tra le zone particolarmente colpite dal maltempo Cesano, La Storta, il centro storico e il litorale Nord della provincia di Roma. In particolare a Ladispoli i cittadini hanno segnalato allagamenti ed è intervenuta la protezione civile.

Un cittadino ha spiegato di aver evitato per un soffio di fare un incidente tra via Firenze e via Castellammare a causa del maltempo e della distrazione di chi era alla guida: "Stavo guidando ad una velocità normale e pioveva quando ho notato una Chevrolet rossa che da via Castellammare non ha nemmeno guardato se venisse qualcuno. Passato il bus in direzione opposta alla mia me la sono ritrovata davanti che mi tagliava la strada! Meno male che avevo messo in conto questa situazione e, inchiodando, sono riuscito a non prenderla".

Ad Anguillara Sabazia la protezione civile è intervenuta per ripristinare la percorribilità su via della Mainella, via di San Francesco e strada vicinale dei Vignali. La carreggiata è stata inondata dal fango. Fortunatamente il maltempo oggi a Roma non ha richiesto la chiusura delle stazioni della metropolitana, che ha svolto regolare servizio. Inevitabili a causa della forte pioggia i disagi alla circolazione delle auto in città, a causa della scarsa visibilità. In serata la situzione è tornata normale.

Domani il tempo migliora a Roma e nel Lazio, ampie schiarite

Pioggia e temporali lasceranno nelle prossime ore il posto ad ampie schiarite, con ancora deboli precipitazioni durante la notte e cielo nuvoloso domani. Tempo soleggiato e miglioramenti anche sul resto dei capoluoghi di provincia, anche se si tratterà di una breve pausa. La nuova settimana inizierà con il sole, ma già da martedì tornerà la pioggia, che andrà avanti nei giorni successivi. Le temperature inzieranno a scendere e a raggiungere lo zero. La colonnina di mercurio raggiungerà minime di zero e meno uno rispettivamente a Rieti e Viterbo.