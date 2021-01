La giornata di oggi, domenica 31 gennaio, sarà segnata da una forte ondata di maltempo su tutta la regione del Lazio. A Roma pioverà per la maggior parte della giornata, anche se al momento non sono previsti fenomeni di carattere temporalesco, almeno sulla capitale. Secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con piogge deboli che si intensificheranno nel pomeriggio. Il termometro oscillerà tra una minima di 9 e una massima di 13 gradi, mentre i venti soffieranno forti per tutta la giornata. E sono proprio questi a preoccupare di più, con i possibili disagi creati nel caso di eventuale crollo degli arbusti.

Maltempo Roma e Lazio 31 gennaio, temporali a Rieti

Maltempo anche a Frosinone, dove la giornata di oggi, domenica 31 gennaio, sarà caratterizzata da cieli nuvolosi e deboli piogge nella mattina, e precipitazioni più forti nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 6 e gli 11 gradi, mentre lo zero termico si attesterà a 1624 metri. I venti soffieranno deboli la mattina e moderati nel pomeriggio. Cieli coperti a Latina, con deboli piogge la mattina che nel pomeriggio diventeranno più forti, e temperature comprese tra 7 e 14 gradi. Mare molto mosso a causa dei venti, che saranno deboli la mattina ma forti nel pomeriggio. Maltempo anche a Rieti, dove il cielo sarà coperto e le piogge saranno più forti rispetto alle altre province del Lazio, con rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature oscilleranno tra 6 e 9 gradi, mentre i venti soffieranno tesi la mattina e moderati nel pomeriggio. Piogge deboli a Viterbo che si intensificheranno nel corso del pomeriggio, con temperature comprese tra 5 e 10 gradi e venti che soffieranno moderati per tutta la giornata.