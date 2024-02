Maltempo nel Lazio: a Roma nubifragio, in Ciociaria un uomo ferito dalla caduta di un albero Una forte ondata di maltempo si è abbattuta, come previsto, nella serata di oggi, venerdì 23 febbraio, su Roma e sul Lazio. Disagi soprattutto in provincia di Roma e in provincia di Frosinone. Miglioramento meteo già nella notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta, come previsto, nella serata di oggi, venerdì 23 febbraio, su Roma e sul Lazio. Nella Capitale segnalate forti precipitazioni in diverse zone della città, ma nella notte le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Violenti nubifragi si sono verificati soprattutto in provincia, nella zona dei Castelli Romani, e ancora di più in provincia di Frosinone.

Nel pomeriggio di oggi, piogge intense sono cadute su molte zone del territorio ciociaro. I disagi, stando a quanto si apprende, hanno interessato le principali strade della provincia, determinando lunghe code e qualche piccolo smottamento.

In particolare a Pignataro Interamna una quercia è caduta sulla parallela di via Roma, finendo su un'automobile in transito. Il conducente, un pensionato di 75 anni, è rimasto intrappolato nell'abitacolo della vettura. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Giorgio a Liri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno liberato l'automobilista e l'hanno accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi.

Come anticipato, le condizioni meteo miglioreranno già nella notte. Domani, sabato 24 febbraio, nubi sparse sulla città di Roma, con temperature comprese tra 7 e 15 gradi. Domenica tornerà il sole sulla Capitale, con temperature comprese ancora tra 7 e 15 gradi.